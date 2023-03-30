Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго: как отреагировали в Украине

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос Украины об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. В Офисе генпрокурора Украины ожидают официального получения полного решения суда.

Информацию о том, что суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго, 30 марта сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на прессслужбу бизнесмена. Теперь же информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.

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Офис генпрокурора ожидает получения полного решения суд

Судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена,

– говорится в сообщении.

В то же время Офис генпрокурора сообщил, что ожидает официального получения полного решения суда.

"После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами по поводу возможных дальнейших действий", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Там также напомнили, что 30 декабря 2023 года на основании ходатайства Государственного бюро расследований направили в компетентные органы Франции запрос о выдаче Живаго, который был задержан на территории этого государства.

Экстрадиционный запрос о выдаче Жеваго был подан в рамках расследования уголовного производства по растрате средств банка "Финансы и кредит".

27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства по растрате 113 миллионов долларов средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряд топ-менеджеров банка.

Офис генпрокурора уверяет, что предоставил все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого.

"Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег по поводу необходимости выдачи бизнесмена в Украину", – говорится в сообщении.

Как решение суда комментирует Жеваго

По мнению украинского бизнесмена, постановление французского суда подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и доказывает необоснованность выдвинутых обвинений, сообщает "Украинская правда".

"Суд отклонил запрос после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты", – отмечается в документе.

УП со ссылкой на источники пишет, что суд принял такое решение, отталкиваясь от того, что Украина является государством в состоянии войны и не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы.

В июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявлен в международный розыск Интерпол. 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала его.

В суде миллиардер заявил, что дело против него является политическим и предложил внести залог в 1 миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.