На Франковщине не везде слышали воздушную тревогу: почему возникла такая ситуация

Во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. В Ивано-Франковской области система дала сбой.

В Ивано-Франковской области сигнал воздушной тревоги раздался не всюду. Местные власти уже сообщили причину отсутствия сирены.

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Почему не было сигнала воздушной тревоги

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, аппаратура централизованного оповещения населения вышла из строя. В настоящее время возможности централизованно включать сирены и громкоговорители нет.

Пока их будут включать вручную, но на это уходит больше времени. Соответственно, сигналы воздушной тревоги можно услышать не всюду.

Систему оповещения уже чинят

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что аварийная бригада уже работает, инженеры пытаются починить систему как можно скорее.

В Ивано-Франковске полностью восстановлено централизованное включение сирен. Частично все еще есть неполадки в подаче сигналов воздушной тревоги в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах,

– сообщила она.

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