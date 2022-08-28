В Івано-Франківській області сигнал повітряної тривоги пролунав не усюди. Місцева влада вже повідомила причину відсутності сирени.

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Чому не було сигналу повітряної тривоги

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, апаратура централізованого оповіщення населення вийшла з ладу. Зараз можливості централізовано вмикати сирени та гучномовці немає.

Поки що їх вмикатимуть вручну, але на це потрібно більше часу. Відповідно, сигнали повітряної тривоги можна почути не всюди.

Систему оповіщення вже лагодять, централізоване оповіщення відновлене

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що аварійна бригада вже працює, інженери намагаються полагодити систему якомога швидше.

В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен. Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах,

– повідомила вона.

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