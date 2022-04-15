Во Франковске аферисты под видом "теробороны" выманили у переселенки почти 25 тысяч гривен

В Ивано-Франковске задержали мошенников, которые выманили у переселенки почти 25 тысяч гривен. Они выдавали из себя представителей "теробороны".

Потерпевшая, которая приехала из Сум, отдала им около 25 тысяч гривен.

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Выманили деньги на автовокзале

Мошенники подъехали к 24-летней женщине на автовокзале под видом "теробороны". Во время разговора аферисты узнали, что у нее есть с собой валюта, и начали давить. Они утверждали, что во время военного положения нельзя перевозить с собой валюту. Поэтому у девушки забрали 3600 польских злотых.

Совсем скоро потерпевшая обратилась в полицию, которая оперативно задержала мошенников. Как оказалось, это были два жителя из Ивано-Франковска: одному 19 лет, другому – 21.

Правоохранители обыскали квартиры мошенников. Там нашли автомобиль, специальную одежду, проблесковые маячки и деньги, которые забрали у пострадавшей. Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

Автомобиль аферистов / Фото Полиция Ивано-Франковской области

В полиции рекомендуют не доверять незнакомцам. Если вам кажется что-то подозрительным – звоните по телефону на 102.

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