В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии Национального медицинского университета

31 июля 2021 , 09:39
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Источник:

ГСЧС

В Ивано-Франковском произошел пожар в общежитии Национального медицинского университета. Спасателям пришлось эвакуировать студентов.

Пожар в общежитии

Огонь возник в комнате на 5 этаже здания вечером 30 июля около 21:20. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В городе Ивано-Франковск 30 июля в 21:21 в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Национального медицинского университета возник пожар,
 –  говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров в 21:57. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух 88 студентов.

К тушению огня в общежитии было привлечено 42 единицы личного состава и 10 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Олег Васьків