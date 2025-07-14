В России соседи-расисты избили афроамериканку Франсин Виллу. Женщина решила переехать из США из-за "расизма", а также стала героиней кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на United24Media.

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Какова история афроамериканки Франсин Виллы в России?

Франсин Вилла, афроамериканка, которая наслушалась кремлевской пропаганды и переехала в Россию в 2019 году, якобы из-за "дискриминации" темнокожих людей в США.

Через год российские пропагандисты даже сняли о ней целый фильм на телеканале RT и показали его по всей Европе и США. В этом фильме женщина утверждает, что именно в России "начала чувствовать себя в безопасности" и не чувствовала в стране "никакой дискриминации".

Франсин Вилла переехала в Россию в 2019 году из-за "расизма" в США / Видео с аккаунта @visegrad24 в соцсети Х

Уже через 6 лет после переезда в Россию Франсин стала жертвой соседей-расистов, которые регулярно оскорбляли ее из-за цвета кожи, бросались на нее, а затем жестоко избили.

Сама Франсин утверждает, что ее ударили кулаком по лицу, а соседи постоянно кричали на нее, считая ее нелегальной мигранткой. При этом сама женщина имеет российский паспорт, а саму квартиру не арендует, а имеет в ней прописку.

Интересно, что Вилла говорит, что "ходит писать заявления к участковому полицейскому, но он не реагирует на это". Кроме того, соседи-расисты бросают коляску ее ребенка на лестницу, выключают ей свет и не дают пройти в квартиру.

Сколько это можно терпеть? Мне прямо страшно уже. Я не могу там даже жить,

– жалуется афроамериканка.

Франсин Вилла жалуется о нелегкой жизни с соседями-россиянами / Видео с аккаунта @igorsushko в соцсети Х

Сейчас Франсин находится в больнице и просит о помощи.

Украинская журналистка, имеющая также нигерийское происхождение, Алиса Журавель обратила внимание, что в США расизм – это глубоко укоренившаяся историческая проблема. Зато в России расизм превратился в оружие, он встроен в насильственное мышление, сформированное империализмом.

"Россиянам нравится истреблять белых людей, поэтому представьте себе, как они относятся к темнокожим", – написала Журавель в соцсети Х.