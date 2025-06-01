Премьер Франции не смог выбраться из истребителя на авиашоу: забавное видео, которое "взорвало" сеть

Французский политик Франсуа Байру попал в неловкую ситуацию на Парижском авиасалоне. После демонстрации нового истребителя Rafale он не смог самостоятельно выбраться из кабины самолета. Кадры, как глава правительства пытается вылезти из истребителя, стремительно распространяются в соцсетях и вызывают шквал шуток.

Самолет Rafale F5 был представлен публике впервые – его считают гордостью французской авиации. Но в центре внимания неожиданно оказался не боевой потенциал, а застрявший гость Франсуа Байру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrevue.

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Авиасалон в Париже: что пошло не по плану

Во время открытия международного Парижского авиасалона, который проходит с 16 по 19 июня, на стенде компании Dassault Aviation презентовали модернизированную версию истребителя Rafale F5. Франсуа Байру поднялся в кабину самолета для фотосессии, но выйти из нее оказалось не так просто.

Французский политик застрял в кресле пилота и не мог самостоятельно выйти, чем вызвал неловкую паузу и волну насмешек. Его пришлось осторожно сопроводить обратно на землю. Пользователи соцсетей сразу взялись за юмор, сравнивая ситуацию с "политиком, что не выдержал современных технологий".

Франсуа Байру застрял в истребителе на Парижском авиасалоне: смотрите видео

Что известно о Dassault Rafale

Французские истребители Dassault Rafale – это многофункциональные самолеты, разработаны для выполнения широкого спектра задач: от воздушного боя до поддержки наземных операций. Rafale использует передовые аэродинамические конструкции, обеспечивающие высокую маневренность, а также оснащен сложной авионикой, включающей современные радары и сенсоры. Благодаря этому, Rafale может обнаруживать и атаковать цели на значительных расстояниях. Кроме того, они могут не только перехватывать и уничтожать воздушные цели, но и выполнять задачи, связанные с атаками на наземные и морские цели. В среднем стоимость одного самолета Rafale колеблется от 70 до 100 миллионов евро.

