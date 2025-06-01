Премьер Франции не смог выбраться из истребителя на авиашоу: забавное видео, которое "взорвало" сеть
- Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, что вызвало волну шуток в соцсетях.
- Rafale F5, модернизированный истребитель, был представлен публике впервые, но внимание привлекла комичная ситуация с политиком.
- Dassault Rafale – многофункциональные самолеты с передовыми технологиями, которые могут выполнять широкий спектр боевых задач.
Французский политик Франсуа Байру попал в неловкую ситуацию на Парижском авиасалоне. После демонстрации нового истребителя Rafale он не смог самостоятельно выбраться из кабины самолета. Кадры, как глава правительства пытается вылезти из истребителя, стремительно распространяются в соцсетях и вызывают шквал шуток.
Самолет Rafale F5 был представлен публике впервые – его считают гордостью французской авиации. Но в центре внимания неожиданно оказался не боевой потенциал, а застрявший гость Франсуа Байру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrevue.
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Авиасалон в Париже: что пошло не по плану
Во время открытия международного Парижского авиасалона, который проходит с 16 по 19 июня, на стенде компании Dassault Aviation презентовали модернизированную версию истребителя Rafale F5. Франсуа Байру поднялся в кабину самолета для фотосессии, но выйти из нее оказалось не так просто.
Французский политик застрял в кресле пилота и не мог самостоятельно выйти, чем вызвал неловкую паузу и волну насмешек. Его пришлось осторожно сопроводить обратно на землю. Пользователи соцсетей сразу взялись за юмор, сравнивая ситуацию с "политиком, что не выдержал современных технологий".
Франсуа Байру застрял в истребителе на Парижском авиасалоне: смотрите видео