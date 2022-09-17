Free World Radio в поддержку Украины: смотрите на 24 канале благотворительный концерт из Люблина
В Люблине 17 сентября пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины. На нем выступят известные исполнители, а все собранные деньги направят в фонд UNITED24.
Концерт начнется в 17:00 на Замковой площади, а продлится он 6 часов. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на YouTube 24 канала.
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Съемочная группа 24 канала будет вести прямую трансляцию с площади возле сцены, поэтому наши зрители смогут просмотреть концерт, находясь в Украине.
Что известно о Free World Radio
Благотворительное мероприятие будет транслироваться во многих странах мира. Выступят на нем украинские и иностранные исполнители:
- Kalush Orchestra;
- Olivia Addams;
- Tymek;
- T. Love;
- Myslovitz;
- Krzysztof Cugowski with Team of Masters;
- Miuosh и другие.
Также в масштабном действе примут участие актеры, спортсмены и журналисты. Они все объединятся ради общей цели – помощи Украине, которая борется с российской агрессией.
Приобрести билеты на Free World Radio можно – здесь. Их стоимость стартует от 49 злотых. Организаторы подчеркнули, что эти деньги – это "кирпичики" для восстановления Украины. Так что каждый, кто купит билет, сможет присоединиться к важному делу.
Мы видим надежду в совместных действиях – мы доказываем, что, даже развлекаясь, можно эффективно помогать. Например, купив билет-пожертвование на благотворительный концерт,
– подчеркнули организаторы.
Также сбор будет проходить с помощью смс-кампании. Она началась еще 2 недели назад и продлится 2 недели после завершения концерта.Обратите внимание! Организаторами концерта являются правительство Польши и местные власти Люблина. Партнеры благотворительного мероприятия – "Люкс ФМ", 24 канал и "Захід.нет".
Благотворительный концерт Free World Radio: прямая трансляция