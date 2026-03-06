В ВМС объяснили, какова роль удара по вражескому фрегату "Адмирал Эссен" для Украины

Удар по фрегату "Адмирал Эссен", который входит в состав Черноморского флота России, играет существенную роль. Здесь важно то, что его применяли периодически для нанесения ударов.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Какое значение удар по "Адмиралу Эссену" имеет для Украины?

В целом удар повлиял на способности российского флота в акватории Азово-Черноморского региона.

Мы можем сейчас подтвердить, что один из тральщиков был поврежден. И, соответственно, был поврежден, уже не в первый раз, один из фрегатов – "Адмирал Эссен". Это очень важно, потому что это - ракетоноситель,

– подчеркнул Плетенчук.

Также спикер отметил, что сейчас фрегат не сможет осуществлять пуски ракет из-за существенных повреждений.

Фрегат "Адмирал Эссен" – это один из ключевых кораблей Черноморского флота России. Он относится к проекту 11356Р и предназначен для борьбы с надводными и подводными целями, а также для нанесения ракетных ударов по наземным объектам. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр", которые Россия неоднократно применяла для атак по Украине, а также имеет системы противовоздушной обороны, артиллерию и противолодочное вооружение.

Что известно об ударе по флоту в Новороссийске?