В ВМС объяснили, какова роль удара по вражескому фрегату "Адмирал Эссен" для Украины
- Россияне использовали фрегат "Адмирал Эссен" для атак по Украине.
- Удар по этому кораблю был важным для уменьшения угрозы со стороны ВМС России.
Удар по фрегату "Адмирал Эссен", который входит в состав Черноморского флота России, играет существенную роль. Здесь важно то, что его применяли периодически для нанесения ударов.
Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Какое значение удар по "Адмиралу Эссену" имеет для Украины?
В целом удар повлиял на способности российского флота в акватории Азово-Черноморского региона.
Мы можем сейчас подтвердить, что один из тральщиков был поврежден. И, соответственно, был поврежден, уже не в первый раз, один из фрегатов – "Адмирал Эссен". Это очень важно, потому что это - ракетоноситель,
– подчеркнул Плетенчук.
Также спикер отметил, что сейчас фрегат не сможет осуществлять пуски ракет из-за существенных повреждений.
Фрегат "Адмирал Эссен" – это один из ключевых кораблей Черноморского флота России. Он относится к проекту 11356Р и предназначен для борьбы с надводными и подводными целями, а также для нанесения ракетных ударов по наземным объектам. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр", которые Россия неоднократно применяла для атак по Украине, а также имеет системы противовоздушной обороны, артиллерию и противолодочное вооружение.
Что известно об ударе по флоту в Новороссийске?
В ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны нанесла удар по военным объектам в российском порту Новороссийск. В результате атаки уничтожен морской тральщик "Валентин Пикуль", а малые противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов" получили существенные повреждения.
Кроме того, был поражен радар наведения комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис". В результате удара погибли трое российских военных, еще 14 получили ранения.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что атака на Новороссийск имеет важное стратегическое значение, ведь это главная база Черноморского флота России. По его словам, удары по кораблям, ПВО и нефтяной инфраструктуре ослабляют возможности врага действовать в Черном море.