Фридман хочет "завести" в украинский банк 1 миллиард долларов: политолог назвал реальные причины

Российский олигарх Михаил Фридман хочет "завести" в украинский банк 1 миллиард долларов, чтобы потом требовать снятия санкций с себя. Допустить этого никак нельзя, потому что это очередная попытка обмана со стороны россиян.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Ранее рассказывалось о том, почему в россии молчат олигархи, потерявшие миллиарды из-за путинской агрессии.

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Простым языком это называется "развод"

Давидюк отметил, что схема с заведением денег – это "развод" для Украины. Фридман хочет "завести" 1 миллиард долларов, вроде бы для медицины. Затем за это потребует снятия санкций.

Это будет прецедент – снятие санкций со стороны Евросоюза, за которое будет просить Украина,

– заметил политолог.

По его словам, Украина уже просила снять санкции с Абрамовича, просто это не замечено. Реакция Евросоюза будет ясна.

"Он спросит, нормальные ли мы. Вы говорите наложите санкции, предоставите оружие, а потом снимите санкции с российского олигарха, потому что он вам дал 1 миллиард", – подчеркнул Давидюк.

Инфраструктуру Украины разбили на 700 миллиардов долларов

По информации Дениса Шмыгаля, инфраструктуру Украины разбили на 700 миллиардов долларов. Давыдюк подчеркнул, что этот 1 миллиард не спасет. Это ловушка от россиян.

Хотят ввести 1 миллиард, чтобы потом не арестовывали российские деньги, которые пойдут нам на восстановление. Россия напрямую выплачивать репарации не захочет, и нам нужно будет арестовать российские деньги в Европе, чтобы потом ими покрыть свои расходы.

– сказал политолог.

Он добавил, что если мы попросим снять санкции с российских денег, то найдется большое количество стран, которое скажет, что со всего будет снимать санкции.

Что-то подобное они постоянно упрекают

Давидюк отметил, что подобные вещи со стороны России происходят часто. Фридман хотел гражданство – не удалось. Теперь предлагает 1 миллиард долларов – не выходит. Что будет дальше? 20 миллиардов долларов?

"Так же нам не интересен их фонд восстановления. Нам нужно, чтобы их деньги были заморожены и переправлены в бюджет Украины", – отметил политолог.

Он продолжил, что и российские олигархи Украине вообще не нужны. Война идет за то, чтобы освободиться от этой российской колонии.

Они хотят купить страну за 1 миллиард долларов. Хотя ее разбили на 700 миллиардов долларов, и эта сумма еще растет. Вот что они должны заплатить,

– подытожил Давидюк.

Давидюк назвал реальные причины, почему Фридман хочет "завести" 1 миллиард долларов: смотрите видео

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