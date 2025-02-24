Европа должна быть способной защищаться, – Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в парламент, на которых, предварительно, победил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц. С победой в голосовании немецкого политика уже поздравил Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в соцсети Х.

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Что написал Зеленский в поздравлении Мерцу

Украинский лидер поздравил Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Зеленский подчеркнул, что это был четкий голос избирателей, и видно, насколько это важно для Европы.

Мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы с Германией, чтобы защитить жизнь, приблизить настоящий мир к Украине и укрепить Европу,

– написал президент.

Глава государства отметил, что Европа должна быть способной защищаться, развивать свою промышленность и достигать необходимых результатов.

"Европе нужны общие успехи, и эти успехи принесут Европе еще большее единство", – резюмировал Владимир Зеленский.

К слову, по данным экзитполов на выборах в немецкий Бундестаг победил Фридрих Мерц с блоком ХДС/ХСС. Его партия, согласно опросам, получила наибольшую поддержку 29% голосов, следовательно политик имеет все шансы стать новым канцлером страны.

После обнародования результатов экзитполов Мерц сделал первое заявление. Он отметил, что стремится достичь независимости от США, ведь тем "относительно безразлично будущее Украины".