Шольц на такое не пошел бы: насколько решительным может быть Мерц в поддержке Украины

На досрочных выборах в парламент в Германии победу одержал Фридрих Мерц. Его партия планирует продолжать поддержку Украины, а сам Мерц может даже пойти на решительный шаг, чего бы не допустил Олаф Шольц.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник, старший аналитик Западного института в Познани Виктор Савинок, заметив, что все же новый канцлер планирует обсуждать важные решения с другими союзниками из Европы. Между тем его партии стоит остерегаться своего важного соперника.

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Решительность Мерца по поддержке Украины

Политолог-международник отметил, что программа партии ХДС/ХСС, лидером которой является Мерц, предусматривает продолжение разнообразной поддержки Украины – финансовой, гуманитарной и оборонной. Христианские демократы довольно четко задекларировали, что помощь нужно предоставлять эффективнее и быстрее.

В риторике Мерца видно, что он, как канцлер, будет готов к передаче Украине крылатых ракет TAURUS. Однако, по его мнению, это решение нужно координировать с европейскими партнерами. В этом контексте он вспомнил Францию и Великобританию, которые уже передали нам Storm Shadow / SCALP,

– подчеркнул он.

Отметим, что Шольц раскритиковал Мерца за изменение позиции по поставкам ракет Taurus Украине и назвал его политику "опасным зигзагообразным курсом".

Между тем на выборах в Германии второе место заняла партия Альтернатива для Германии, известная своей антимиграционной и пророссийской позицией. Савинок отметил, что из-за этого есть повод для беспокойства.

Эта партия станет оппозиционной, а ее лидер Алис Вайдель заявила, что лозунгом Альтернативы для Германии является фраза "Мы будем на вас охотиться", то есть на другие партии.

Кстати, есть и положительный момент – пропутинская партия "Союз Сары Вагенкнехт" не преодолела 5% барьер, чтобы попасть в Бундестаг. Ее лидер Сара Вагенкнехт ранее призвала отменить санкции против России и остановить военную поддержку Украине.