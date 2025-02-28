В большую политику Европы придет лидер, который может изменить все, – Давидюк

Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии, способен навести порядок в Европе. Европейские страны уже осознали, что нельзя полагаться на поддержку США, поэтому начинают усиливать свои военные возможности собственными силами.

Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что одним из возможных шагов может стать создание европейских войск, что крайне важно для Украины. Ведь после недавней перепалки в Овальном кабинете гарантий безопасности от США, вероятно, не стоит ожидать.

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Пришло время Фридриха Мерца

"В большую политику Европы придет лидер, который может изменить все", – предположил Давидюк.

Европа уже поняла, что США могут уйти, именно поэтому необходимы новые лидеры, способные изменить баланс сил в регионе. Один из таких политиков – будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который, по словам политолога, "может стать настоящим глотком свежего воздуха для Европы".

Давидюк отмечает, что Ангела Меркель одержала победу в 2005 году не совсем честным путем, когда Мерц проиграл выборы. Теперь же он, наконец, получил свою возможность и сможет навести порядок без влияния Владимира Путина и чрезмерных надежд на поддержку Дональда Трампа.

Мерц активно выражает здоровые и важные для Европы заявления, в частности по созданию собственных европейских войск,

– отметил Давидюк.

Это даст Украине шанс, ведь если США не смогут предоставить гарантий безопасности, Европа будет вынуждена искать другие пути для обеспечения своей обороны и обороны украинцев. В условиях новой реальности Европа будет стремиться стать сильнее, в частности, через усиление военных возможностей.

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Встречи в Лондоне и Брюсселе, на которые приглашен президент Украины Владимир Зеленский, являются важными шагами для развития проукраинской политики в Европе. Давидюк считает, что эти встречи могут стать важным этапом в формировании нового европейского союза, способного обеспечить безопасность без вмешательства США.