Уникальная ситуация, – Арестович рассказал о "критической фазе войны"
Источник:UKRLIFE.TV.
россияне исчерпывают свои как физические, так и технические силы в войне с Украиной. Это значит, что мы становимся сильнее, потому что каждый раз получаем больше оружия от партнеров.
россия не просто исчерпывается, но и не имеет возможности усиливаться снова. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
К теме Что значит для кремля потеря Херсонщины: Арестович прогнозирует жестокий кризис в россии
Кризис – момент перелома
Он обратил внимание на заявление главы Пентагона Ллойда Остина. Он говорил, что война в Украине перешла в решающую, критическую фазу. Арестович считает, что эти слова Остина означают перелом на войне.
Кризис – это момент перелома. Российская армия росла в своих боевых возможностях на территории Украины. Взяли Лисичанск и Северодонецк – вышли на плато, которое дальше начало клониться. Через некоторое время оно сломается и пойдет вниз,
– сказал Арестович.
Он отметил, что у россии иссякли возможности усиливать свою армию.
"Эти визиты в Иран – это ведь не от хорошей жизни. Попытка хоть как-то, хоть где-то, хоть что-то компенсировать. Наши ВСУ будут постоянно прибывать в вооружении, военной технике и количестве обученных войск", – сказал советник главы ОП.
россия демилитаризируется сама
Арестович напомнил, что маразматические так называемые "цели", из-за которых россия начала эту войну, включали демилитаризацию Украины. В результате все вышло наоборот.
Советник главы ОП убежден, что теперь демилитаризируются полностью россияне, а мы усилимся.
"Это будет уникальная ситуация, когда обороняющаяся армия против военной агрессии выйдет из конфликта сильнее, чем она этот конфликт начинала. А с нами произойдет именно это", – заверил Арестович.
Последние заявления Арестовича
- Советник руководителя ОП заявлял, что Вооруженные Силы Украины уничтожили на нашей земле уже 5 общевойсковых армий оккупанта. Всего в россии было 10 таких армий. Это значит, что мы ликвидировали половину.
- Также Арестович размышлял над тем, почему матери российских оккупантов не устраивают митингов. Ведь вместо сыновей они получают гробы. Он объяснял, что так на них повлиял режим путина в россии. Он отупляет и развращает россиян.
- Еще Арестович предполагал, при каких условиях Украина и россия могут начать переговоры по Крыму. Дипломатическое развитие событий возможно только при определенных обстоятельствах. По его словам, когда мы выбьем российские войска на границы, которые были 24 февраля и под ними останется часть Донбасса и Крыма, на этом этапе можем перейти к политико-дипломатическому пути возвращения территорий.
Арестович уверен, что россия проиграла еще в марте: смотрите видео