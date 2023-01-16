Наши бойцы остановили наступление у Кременной, хотя россияне пытались применить тяжелое вооружение

16 января 2023, 11:29
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Силы специальных операций ВСУ

Российские захватчики продолжают наступление на Донбассе. Они отчаянно пытаются добиться каких-либо успехов на фронте, однако наши военные стоят стеной и останавливают врага.

Возле Кременной на Луганщине наши военные продвигаются. Бойцы сил специальных операций показали фрагмент сражения с врагом.

Заметьте ВСУ продвигаются на Кременском направлении и останавливают врага вблизи Белогоровки.

Как бойцы отразили наступление врага у Кременной

Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления россиян вблизи города Кременная,
– рассказали военные.

Им удалось отразить атаку российских захватчиков, несмотря на то, что враги пытались применять тяжелое вооружение.

Как происходило сражение с врагом: смотрите видео

В сообщении пояснили, что часть боя снял на видео воин Сил специальных операций ВСУ.

Что происходит возле Кременной: коротко

  • 16 января разведка Великобритании сообщила, что украинские военные продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная. Там сражения со сложной серией атак и контратак в лесистой местности.
  • 14 января глава Луганской ОВА заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются на Кременском направлении. Также враги на Донбассе пытаются контратаковать, однако все наступления и атаки ВСУ отбивают.
  • Более того, враги у Кременной вводят заблуждение и готовят дискредитацию ВСУ. Так, они начали переодеваться в форму украинских военных. Центр нацсопротивления сообщил, что возможны показательные акты насилия среди гражданского населения.

Автор: Діана Квасневська