На фронте царит атмосфера Дикого Запада с одним отличием

Не люблю, когда спрашивают, какая у нас ситуация, потому что иногда не знаю, что ответить. Я жив, цел, люди вокруг тоже. В такие моменты жаловаться не на что. Комментировать стратегические решения командования не могу. А в целом ситуация в регионе, где нахожусь, стабильная достаточно давно.

Атмосфера Дикого Запада

Это е***ный Донбасс. Я приехал сюда в камуфляже впервые в 2023 году и было ощущение, что надо говорить "извините за опоздание". Здесь дела "хорошо" только с натяжкой или лукавством. И такое положение вещей неизменно уже почти 10 лет.

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Как-то друг "Киев" из моей прошлой роты писал, что ему здешний вайб напоминает атмосферу Дикого Запада. Часто думаю об этих словах, когда проходим какое-то из сожженных сел.

Да, здесь твоя жизнь тоже стоит не больше боеприпаса, которым удалось тебя забаранить. Но в нашем случае цивилизация не появляется, а медленно покидает этот край. Это и есть критическое отличие нашего Дикого востока.

Колеи разрушаются, люди вынуждены выезжать, поля покрываются воронками. Жизнь с каждым днем отступает все дальше и дальше, минуя терриконы. Последние вменяемые жители городов уже под российскими обстрелами вывозят детей. А из последних разрушенных домов уже никого и никогда не вывезут. Остаются много бродячих животных, которые становятся дикими.

Между этим всем поля и лесополосы. Адские квадратные километры, на которых лежит больше тел, чем может представить здоровый мозг. Это становится заметно только, когда тает снег. А сверху над степью иногда видно очень красивый восход солнца.

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Броня вывозит раненых с переднего края. Ближе к тылу неустанно катаются кейсеваки, которые их забирают. Иногда сильный туман и не летают дроны. Тогда эвакуация проходит без обстрелов. Раненые бывают тяжелые или уже и получают отметку "черный". Некоторые медики молятся, когда передали их в другие руки. Некоторые раненые легкие и шутят, что наконец имеют отпуск.

Здесь не было лучше ни во время обороны Бахмута, ни в боях за Соледар. Не бывало приятных дней во время обороны ДАП, в начале боев за Пески или во время выхода из Иловайска.

Офицеры учатся на крови солдат

У нас не просто сильный враг. Линия фронта – 1500 километров, за ними сотни тысяч вооруженных людей с боевой техникой. А за ними авиация, большое количество артиллерии и другие преимущества. Они все живут с уверенностью, что я и вы должны умереть или отказаться от национальной идентичности. Такое отношение распространяется не только на тех, кто доехал до востока или юга страны.

Несмотря на преимущество, продвижение врага медленное, потому что наши пехотинцы продолжают останавливать штурмы собственными телами. В паузах пехота копает промерзшую землю или закрепляется в зданиях под обстрелом. Земля зимой лучше останавливает обломки, когда пропитана кровью.

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В это время большая часть Сил обороны работает, чтобы пехотинец был обеспечен и максимально прикрыт огневыми средствами. А другая часть Сил обороны делает все, чтобы противник имел как можно меньшие силы для последующих атак. В этом и заключается суть таких войн, как наша.

Пока это продолжается, наши офицеры должны учиться на крови солдат, чтобы одерживать победы в следующих боях. Наши генералы должны отдавать приказы, когда кажется, что правильных решений уже нет. Мы должны делать работу, которая соответствует нашим должностям.

Никто из нас не знает, как и когда это закончится. Итак, какова ситуация? Предполагаю, что контролируемая.