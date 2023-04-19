Впереди критический период на фронте: на нашей стороне важный фактор

Эфир наполнен совершенно дивной информацией. Контрнаступление и его "перенос"/"отмена". Переговоры. Выборы. Какие-то идиотские скандалы. Еженедельное уничтожение кого-то в соцсетях. Надо чуть сконцентрироваться. На важном.

Россияне готовятся к обороне

1. На фронте – сложно. От района Двуречной до Кинбурнской косы всюду война. Черниговская область, Сумская, Харьковская под огнем. От Кременной до Угледара россияне давят.

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Марьинка – лунный пейзаж. Бахмут оккупанты ровняют с землей. Наши в самых трудных условиях выполняют работу, которую трудно переоценить: поток российских гробов из-под Бахмута зашкаливает.

Некоторое уменьшение давления на других точках и концентрация в Бахмуте указывает, что ресурсы россиян в эту фазу войны близки к пределу. Им нужна пауза и перезагрузка.

Сейчас начался период с Пасхи до 9 мая, когда россияне попытаются перестроиться в оборону. Недавняя статья Евгения Пригожина о необходимости зафиксироваться на каком-то рубеже и "остановить СВО" – в ту же корзину. Федеральные каналы запугивают россиян страшным украинским контрнаступлением, из-за чего переход в оборону будет выглядеть обоснованным.

Поэтому в идеале они хотят занять по меньшей мере руины Бахмута и в ближайшее время будут вкладываться в эту задачу, несмотря на потери. Чтобы хоть без парада, но хоть с какой-то имитацией победы.

Как повторяется прошлогодняя история

2. На этой неделе – год Рамштайна. 21 апреля состоится очередная встреча. Ловлю себя на мысли, что повторяются события прошлого года.

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В конце апреля 2022 года я написал, что, согласно моим ощущениям, начался критический период примерно на 30 дней, который во многом определит дальнейшее течение событий. Предположение было связано с двумя разнонаправленными процессами.

С одной стороны, все заканчивалось. Все. Оставались некоторые ресурсы для партизанской войны.

С другой стороны, после многих усилий удалось разблокировать процесс поставок тяжелого западного оружия и техники.

13 апреля 2022 года было принято первое решение США о передаче 1 дивизиона (18 орудий) артиллерии 155 калибра – гаубиц М777 и 40 тысяч выстрелов к ним. Начало было положено.

21 апреля полетело второе решение – еще 4 дивизиона М777 и 144 тысячи выстрелов к ним. К концу июня было уже 7 американских дивизионов. Плюс Минобороны активно вело диалог с другими странами, в частности – на Рамштайне, впервые состоявшемся 26 апреля. Добавились панцергаубицы, "Цезари", "Крабы", М109 и т.д.

Как следствие за период апрель – июнь было полностью выполнено (а вскоре перевыполнено) пожелание Генштаба – получить 10 дивизионов артиллерии 155 калибра. Ситуация немного выровнялась. Но 30 – 40 дней с конца апреля были самые тяжелые, самые болезненные и кровавые. Май 2022 года – самый страшный месяц.

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Пока шли учения и пушки со снарядами физически доставлялись на фронт, воевали тем, что оставалось. Течение времени чувствовалось физически. К счастью, немного помогла погода. Выиграли дней 10.

Так вот сейчас что-то в этом роде. По моим субъективным ощущениям, впереди очередной критический период с разнонаправленными процессами. Мы усиливаемся, враг готовится. Каждый день на вес золота. Нам снова немного помогает погода. Надо как-то собраться.

Прошлой весной каждый делал все, что мог. И даже больше. Нужна такая же концентрация. Тогда перелом будет возможен уже в этом году.

Дико наблюдать, когда энергию транжирят на всякую чушь.