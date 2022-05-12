На фронте уже активно используется оружие от иностранных партнеров – Минобороны

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. А помогает им в этом оружие, предоставленное иностранными партнерами, которое наши бойцы уже активно используют на фронте.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга. Она отметила, что наши военные используют не только "Джавелины" и "Стингеры" на фронте. Также в оснащении наших военных 155-миллиметровые гаубицы.

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Украина вошла в период ритмической поставки оружия

Мы работаем над ускорением темпов получения помощи, поскольку это жизнь наших воинов. Большое количество вооружения мы уже получили. Но сейчас мы вошли в период ритмической поставки вооружения Украине,

– рассказала она.

Она отметила, что на базе Рамштайна 26 апреля руководители оборонных структур провели историческую встречу. Тогда представители 40 стран определили новые цели. И говорится не об остановке страны-агрессора, а о победе над ней.

"В настоящее время рассматривается пакет помощи, который поступит в рамках ленд-лиза. Мы получаем поддержку от Европейского союза и других государств. То есть мы входим в новую фазу войны", – отметила Маляр.

Она добавила, что страна-агрессор загнала себя в непростое положение. В нем она просто не сможет бороться в войне оснащений. Но стоит понимать, что пока поступает необходимое оружие, Украину ожидает несколько тяжелых недель, если не месяцев.

Анна Маляр подчеркнула, что во время первой фазы чрезвычайно важна была помощь волонтеров. Они, отмечает заместитель министра обороны, молниеносно реагировали на нужды военных.

Сейчас говорится о необходимости обеспечить почти миллион военнослужащих в Украине. Речь идет о регулярной армии, а также бойцах ТрО. Так что в Министерстве обороны внесли определенные коррективы. В частности, отметили важность развития собственного производства.

"Производители уже загружены военными заказами до конца года. Кроме того, оборонное ведомство закупает защитное снаряжение из-за границы", – добавила она.

А между тем российские оккупанты продолжают терять как свой личный состав, так и технику во время войны. Сразу отметим, что все эти цифры приблизительны, ведь в местах ведения активных боевых действий невозможно вести точный подсчет.

Актуальные потери врага

По состоянию на 11 мая украинским военным удалось уничтожить более 26 350 российских захватчиков. И только за минувшие сутки наши бойцы отправили в статус "двухсотых" 350 вражеских бойцов.

Что касается техники, то на балансе армии России ее стало меньше. Речь идет о 1187 танках, 2856 боевых бронированных машинах, 528 артиллерийских системах, 185 РСЗО, а также 87 средствах ПВО.

Удалось уничтожить также 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 94 крылатых ракет. Кроме того, на дно ушли 12 судов.

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