На фронте уже была вся номенклатура: военный эксперт о проблемах россиян с бронетехникой
Ситуация с бронетехникой у россиян выглядит очень плохо. Мы уже увидели на этой войне всю номенклатуру танков T-90 и T-72.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что танк T-90 – это очень глубокая модернизация танка T-72. В начале 90-х, когда он появился, так и назывался "танк Т-72, однако модификации". Тогда Борис Ельцин издал указ и был переименован в танк Т-90.
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"Мы видели его самую современную модификацию. Мы видели вообще все модификации танков Т-72. Это были не самые совершенные машины. Однако в большой массе они достаточно эффективны", – объяснил военный эксперт.
Компенсировать то количество, которое они теряют, – физически невозможно. Даже сегодня оценивается потенциал обновления техники в 20 – 25 машин в месяц. При условии, что они снимают с консервации старые танки,
– рассказал Крамаров.
По его словам, Центральное разведывательное управление США сделало отчет, представленный в начале 2023 года. В нем говорилось о гражданских товарах, поставляемых в Россию, и могут использоваться в том числе для замещения подсанкционных товаров, используемых для выработки военной техники.
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"В качестве примера могу сказать, что в одном из российских БПЛА, в нем вообще находился объектив от гражданского фотоаппарата Nikon, который каждый из нас может приобрести. Однако он имел эффективность, работал и помогал нашему врагу", – подчеркнул военный эксперт.
Он отметил, что при этом неправильно говорить, будто техники у россиян осталось мало. Ведь сейчас на 30-километровом направлении Бахмута можно увидеть, что Россия бросает все самое современное, что у них осталось.
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