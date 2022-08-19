фсбшники были настолько уверены в крахе Киева, что обустраивали в столице жилье, – СМИ

Российские фсбшники на протяжении многих лет просачивались в украинские учреждения. Однако они сильно ошиблись по поводу последствий российско-украинской войны и искренне верили в захват Киева.

По словам представителей западной разведки, фсб либо не понимала, насколько отчаянно Украина будет сопротивляться, либо понимала, но не могла передать такую "неудобную" информацию в кремль.

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фсбшники были уверены в захвате Киева

Интересно, что сотрудники фсб были настолько уверены, что захватят рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед полномасштабным вторжением потратили большие суммы на обустройство жилья в столице.

В сообщениях, перехваченных СБУ, говорится, что сотрудники фсб спрашивали у коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, жилых помещений или баз для операций.

За несколько дней до 24 февраля информаторам фсб приказали покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для российских оперативников.

В феврале количество российских шпионов в Украине резко возросло

Если в 2019 году в Украине было 30 российских офицеров физлиц, то накануне полномасштабного вторжения их количество возросло до 160.

Отдельные команды были закреплены за регионами Украины и сетями спящих агентов внутри страны.

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