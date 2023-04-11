Лгали Путину накануне вторжения: были ли чистки в ФСБ и какие цели преследует эта спецслужба

Россия надеялась, что в Украине ее будут встречать с цветами. Однако случилось совсем не так, как предполагалось. План "Киев за три дня" провалился прежде всего из-за того, что россияне неправильно трактовали ситуацию в Украине.

Виновата в этом, конечно, ФСБ. Так, 5-я служба под руководством генерала Сергея Беседы была создана для работы по бывшим странам Советского Союза, в частности, по Украине. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Как спецслужба обманывала Владимира Путина

Беседа рассказывал Путину, что "в Украине все куплено", и это не совсем неправда. В Украине есть огромное количество агентуры, отмечает Жирнов, это исторически понятно – все выросли из Советского Союза, были люди, служившие в КГБ, в армии. До 2014 года было официальное сотрудничество между органами государственной безопасности и разведок Украины и России.

"Они, конечно, Путина обманывали, потому что занимались распилом огромных денег, выделявшихся на подкуп украинской агентуры. Путину было приятно слышать, что все куплено", – утверждает экс-сотрудник КГБ.

Диктатора убеждали, что все пройдет так же, как и в 2014 году в Крыму. Потому к войне никто особо не готовился.

Вопрос серьезный. Кстати, у вас сейчас проходит расследование, в частности, в СБУ. Были высокопоставленные люди, политические деятели, высшие администрации. Это большая проблема,

– подчеркивает Сергей Жирнов.

Представители ФСБ понимают, что обманули не только Путина, но и сами себя. Говорят, что были некоторые чистки, генерала Беседу сажали в СИЗО в Лефортово, уволили около 100 сотрудников 5-й службы. Но это не подтверждено, потому что из этой среды очень сложно получить проверенную информацию.

По советской аналогии люди, которые общаются с агентурой, довольно хорошо себе представляют настоящую ситуацию. Если они начнут ее рассказывать, это не понравится среднему руководству, а высшему и подавно.

"Путину не нравится, когда ему докладывают правду. У людей может возникать конфликт интересов и жизненной позиции. Они понимают: одно дело то, что они видят, а другое – что они докладывают", – говорит бывший сотрудник КГБ.

Это внутренняя проблема для такой спецслужбы. Жирнов не убежден, что они верят в то, чем занимаются.

Разведка при КГБ еще в советское время была диссидентской службой. Там в большей степени никто не верил в коммунизм. Туда шли для того, чтобы поехать за границу, заработать валюту, привезти то, что нельзя было купить в Советском Союзе, посмотреть мир и так далее,

– объяснил бывший сотрудник российской разведки.

Более 100 человек за всю историю присягу и перешли на сторону противника – что в разведке КГБ, что в ГРУ.

Конечно, в спецслужбах осознание происходящего выше, чем у среднего населения. По мнению Жирнова, сидящие в нынешней ФСБ люди просто хотят зарабатывать деньги. "Они больше занимаются "отжимом" бизнесов у бизнесменов, чем обеспечением безопасности государства", – акцентирует Жирнов.

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Близок ли диктатор с ФСБ

Все помнят, что Путин вырос из контрразведки. Правда, у диктатора не сложилась карьера в разведке, поэтому он негативно относится к службе – она напоминает, что у него ничего не вышло.

С другими он близок, потому что они – чекисты по духу. Это шизофрения, практически психиатрическое заболевание. У людей висят портреты Феликса Дзержинского, они говорят, что наследники чекизма, но забывают, что он расстреливал капиталистов, попов, интеллектуалов.

Я всегда говорю, что если бы Дзержинский или Сталин вернулись, которые, говорят, являются кумирами для Путина, они бы начали с того, что расстреляли самого Путина. А также – Николая Патрушева, Александра Бортникова и так далее,

– подчеркнул экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Интересно, что Патрушев и Бортников в качестве офицеров КГБ изменили присяге Коммунистической партии Советского Союза, когда все разваливалось в 1991 году.

"КГБ не выполнила главную задачу по сохранению советского строя. Поэтому не удивляйтесь, если ФСБ не выполнит задачу по сохранению путинского строя", – резюмировал Сергей Жирнов.

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