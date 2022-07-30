Оккупанты принуждают херсонцев к сотрудничеству с фсб

В Херсонской области россияне постоянно задерживают мирных жителей. Они запугивают их Службой безопасности Украины.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что в Херсонской области люди радуются, потому что Вооруженные Силы Украины близко.

К теме россияне перебрасывают технику на Херсон, но без мостов возникают огромные пробки, – Хлань

"Херсонцы это чувствуют каждый день, читая новости. Они действительно видят, что Украина деоккупирует Херсонщину, а не просто об этом говорит. Уже есть конкретные результаты. Безусловно, люди знают, что война есть война и могут быть потери среди нашего населения, потому что россияне используют людей, как живой щит", – рассказал Соболевский.

россиянам безразлична жизнь гражданских

По словам главы облсовета, движение колонн с российскими военными миксуют специально с машинами украинцев, чтобы ВСУ не могли работать. Так же размещают военные объекты поближе к жилой застройке, потому что прекрасно понимают – это также усложняет работу для ВСУ.

Сегодня в Херсонской области ужасные условия для жизни. Это не жизнь, а выживание,

– заявил Соболевский.

Принуждают к сотрудничеству

В Херсонской области россияне также используют людей для съемки пропагандистских роликов. Соболевский отметил, что таких фактов достаточно. Когда задерживают человека, то на него давят психологически.

Юрий Соболевский Заместитель председателя Херсонского облсовета Они заявляют, что при следующем задержании все будет гораздо жестче. Требуют от наших людей подписать бумажки о сотрудничестве с фсб (федеральная служба безопасности – 24 канал). Потом пугают, что когда СБУ узнает, что ты это подписал, то получишь уголовную ответственность, поэтому должен работать и выполнять указания.

Соболевский подчеркнул, что это форма психологического давления и провокация, потому что не будет ответственности, если человека по принуждению заставили что-то подписать.

Настроения россиян в Херсонской области

Жители Херсонщины рассказывают, что россияне прибегают к дезертирству. Они идут в небольшие села и ищут гражданскую одежду, чтобы сбежать из войска.

Обратите внимание – Соболевский об условиях жизни на оккупированной Херсонщине: смотрите видео