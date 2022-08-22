фсб не отрабатывает зарплату, – защитник Азовстали об обвинении украинки в убийстве дугиной

Защитник "Азовстали" прокомментировал обвинения украинки в убийстве дугиной. Боец рассказал, что на самом деле фсб не отрабатывает зарплату.

Соответствующую информацию военнослужащий рассказал во время пресс-конференции 22 августа. В ней приняли участие три освобожденных бойца – "Википедия", "Манго" и "Вишня".

Заметьте Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Боец "Азостали" рассказал об обвинении украинки в убийстве дугиной

Владислав Майструк спросил бойцов "Азовстали" об обвинении украинки в убийстве дарьи дугиной. В частности, по поводу тезиса российского фсб о том, что якобы "исполнительницей" покушения является сотрудница Нацгвардии Украины Наталья Шабан.

Майструк спросил, знакомы ли бойцы с Натальей или ее дочерью Софией. На этот вопрос ответил Владислав Жайворонок с позывным "Википедия". Он сказал, что эта новость показалась ему смешной.

На мой взгляд, это фсб недорабатывает те средства, которые получает в качестве зарплаты. Этот фейк очень смешно выглядит,

– объяснил защитник Мариуполя.

Он также добавил, что лично не знает этой девушки, а также бумаги страны-агрессора – это документы человека, который не является военнослужащим полка Дениса Прокопенко. Ведь:

форма одежды защитников Мариуполя – мультикам. Более того, все фото на документах бойцы именно в этой форме. Женщина же на фото в форме Нацгвардии;

в ее служебном удостоверении написано, что она боец ​​Нацгвардии воинской части 3057. К ней относятся защитники Мариуполя, однако не все из части 3057 служат в полку Дениса Прокопенко.

Также Владислав Майструк напомнил, что россия и его документы, которые нашла на ныне оккупированной базе, использовала в качестве бумаг погибшего бойца. Однако это фейк.

Кроме того, на документах Натальи Шабан заметна надпись карандашом о том, что удостоверение менялось в результате того, что она заключила брак. То есть это старое удостоверение женщины, которое лежало где-то на территории части в Мариуполе.

Противник просто нашел эти документы, и это довольно несерьезно. Владислав Жайворонок добавил, что россия наскоро "слепила" факты по убийству дугиной.

Коротко об убийстве дарьи дугиной

Вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. В нем ехала дарья дугина – дочь вдохновителя путина александра дугина. Это произошло прямо посреди движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия.

Впоследствии в россии стали искать виновных в преступлении. Впоследствии российский оппозиционер илья пономарев сообщил, что к подрыву авто дугиной причастна именно "Национальная республиканская армия", взявшая на себя ответственность за событие.

В россии же традиционно решили обвинить во всем Украину. Хотя на самом деле в Офисе Президента объяснили, что не причастны к гибели дугиной.

российское фсб заявило, что якобы в подрыве автомобиля виновата украинка Наталья Вовк. Однако такие обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.

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