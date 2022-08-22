фсб не отрабатывает зарплату, – защитник Азовстали об обвинении украинки в убийстве дугиной
Защитник "Азовстали" прокомментировал обвинения украинки в убийстве дугиной. Боец рассказал, что на самом деле фсб не отрабатывает зарплату.
Соответствующую информацию военнослужащий рассказал во время пресс-конференции 22 августа. В ней приняли участие три освобожденных бойца – "Википедия", "Манго" и "Вишня".
Заметьте Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция
Боец "Азостали" рассказал об обвинении украинки в убийстве дугиной
Владислав Майструк спросил бойцов "Азовстали" об обвинении украинки в убийстве дарьи дугиной. В частности, по поводу тезиса российского фсб о том, что якобы "исполнительницей" покушения является сотрудница Нацгвардии Украины Наталья Шабан.
Майструк спросил, знакомы ли бойцы с Натальей или ее дочерью Софией. На этот вопрос ответил Владислав Жайворонок с позывным "Википедия". Он сказал, что эта новость показалась ему смешной.
На мой взгляд, это фсб недорабатывает те средства, которые получает в качестве зарплаты. Этот фейк очень смешно выглядит,
– объяснил защитник Мариуполя.
Он также добавил, что лично не знает этой девушки, а также бумаги страны-агрессора – это документы человека, который не является военнослужащим полка Дениса Прокопенко. Ведь:
- форма одежды защитников Мариуполя – мультикам. Более того, все фото на документах бойцы именно в этой форме. Женщина же на фото в форме Нацгвардии;
- в ее служебном удостоверении написано, что она боец Нацгвардии воинской части 3057. К ней относятся защитники Мариуполя, однако не все из части 3057 служат в полку Дениса Прокопенко.
Также Владислав Майструк напомнил, что россия и его документы, которые нашла на ныне оккупированной базе, использовала в качестве бумаг погибшего бойца. Однако это фейк.
Кроме того, на документах Натальи Шабан заметна надпись карандашом о том, что удостоверение менялось в результате того, что она заключила брак. То есть это старое удостоверение женщины, которое лежало где-то на территории части в Мариуполе.
Противник просто нашел эти документы, и это довольно несерьезно. Владислав Жайворонок добавил, что россия наскоро "слепила" факты по убийству дугиной.
Коротко об убийстве дарьи дугиной
- Вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. В нем ехала дарья дугина – дочь вдохновителя путина александра дугина. Это произошло прямо посреди движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия.
- Впоследствии в россии стали искать виновных в преступлении. Впоследствии российский оппозиционер илья пономарев сообщил, что к подрыву авто дугиной причастна именно "Национальная республиканская армия", взявшая на себя ответственность за событие.
- В россии же традиционно решили обвинить во всем Украину. Хотя на самом деле в Офисе Президента объяснили, что не причастны к гибели дугиной.
- российское фсб заявило, что якобы в подрыве автомобиля виновата украинка Наталья Вовк. Однако такие обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.
Смотрите также – новые детали подрыва авто пропагандиста дугина: видео