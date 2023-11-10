Празднование с задержанием: на Запорожье оккупанты заставляют признаваться в вымышленных преступлениях

Оккупационные войска России продолжают терроризировать местное население, воспроизводя российские антигуманные практики на украинских территориях. В то же время их пропаганда, направленная жителям оккупированных территорий, выглядит комично и бестолково.

Об этом сообщил корреспондент 24 Каналу из Запорожья. По его словам, оккупационная администрация продолжает заниматься имитацией своей деятельности.

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Оккупанты кичатся своим произволом

Россияне продолжают давить на украинцев на оккупированных территориях. Это давление связано с тем, что ФСБ для отчетности о своей работе по советским канонам должно выполнять план по задержанию "украинских шпионов" и противников российской оккупации.

В этот раз спецслужбы задержали 35-летнего жителя Бердянска и заставили его публично "раскаяться".

Я задержан… за размещение проукраинских комментариев в соцсетях… (голос за кадром: "еще"!) В комментариях я поддерживал полк “Азов”,

– сказал на видео растерянный местный.

Впрочем, действительно неизвестно, действительно ли этот человек размещал такие комментарии. Во всяком случае, остается надеяться, что, произнеся нужные ФСБшникам слова, он избежал пыток.

Репортаж о ситуации в Запорожье: смотрите видео

Унаследовав от советской правоохранительной системы потребность "выбивать" из подозреваемых признание в несовершенном преступлении ради доказывания его вины, оккупанты пафосно празднуют проведенную "оперативно-розыскную деятельность", как будто речь идет не совсем не о "комментариях" в соцсетях.

Что еще происходит на оккупированном Приазовье