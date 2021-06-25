"Чейндж йор курс": ФСБ опозорилась, опубликовав видео с "обстрелом" британского эсминца
Источник:24 канал
Федеральная служба безопасности обнародовала видео инцидента с британским эсминцем "Дефендер" в Черном море. На видео россияне требуют от британцев покинуть акваторию, а тогда угрожают открыть "предупредительный огонь".
Ролик опубликовали российские государственные СМИ. Очевидно, его сняли на борту одного из охранных кораблей России.
Читайте также После инцидента в Черном море Россия говорит, что готова к военным методам на границе
Россия опубликовала видео "обстрела" британского эсминца
На видео слышно, как экипаж российского корабля, направляясь рядом с британским судном, призывает его изменить курс.
Чейндж йор курс,
– говорят россияне на ломаном английском.
В ответ из "Дефендера" поступает сообщение, что они делают мирный проход на основании международного права.
Длительные призывы изменить курс и не пересекать якобы государственную границу России, экипаж судна страны-оккупанта предупреждает об открытии огня. Далее британскому эсминцу заявляют, что он "вошел в российские территориальные воды" и просят их немедленно покинуть.
Позже россияне отдают приказ произвести предупредительный выстрел по "Дефендеру", но так, чтобы не попасть в эсминец: "выполнить предупредительную стрельбу, исключить попадание".
Далее идет сама стрельба. В завершение на видео информируют, что британское судно оставило "территориальные воды России".
ФСБ опубликовало видео "обстрела" "Дефендера"
"Обстрел" британского эсминца: основное
- 23 июня в Черном море прошли совместные учения Украины, США и Великобритании, в которых принимал участие британский "Дефендер".
- Тогда россияне заявили об открытии якобы предупредительного огня по эсминцу.
- В то же время в британском Министерстве обороны эту информацию опровергли, отметив, что Россия не осуществляла "обстрелов" их корабля.