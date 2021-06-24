ФСБ снова отчитывается о задержании украинского "шпиона": якобы собирал данные для Украины

Россия со времен оккупации Крыма регулярно нарушает права человека на полуострове. Якобы из-за сбора данных для спецслужб Украины 23 июня ФСБ заявило о задержали жителя Симферополя.

Он якобы передавал Украины данные о полетах российской авиации. Об этом сообщают российские издания.

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Оккупанты снова задержали человека

По предварительной информации мужчину задержали сотрудники ФСБ России. Они обвинили его в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины.

Более того, в российской службе убеждены, что информацию якобы "планировали использовать против безопасности России". Более того, по данному факту оккупанты уже возбудили уголовное дело по так называемой "государственной измене".

Мужчину уже поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Но на сайте ФСБ России этой информации еще нет. Также пока что неизвестно имя и фамилия задержанного мужчины.

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