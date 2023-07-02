Пригожина однозначно уберут, – генерал СБУ в запасе предположил, когда убьют мятежника

После неудачной попытки "переворота" вагнеровцев Евгения Пригожина могут убить. Мятежника ликвидируют, когда он передаст все полномочия и информацию, которую имеет.

Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, Пригожина убьют несмотря на все гарантии безопасности, которые ему обещали.

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Пригожин нажил себе врагов

Виктор Ягун предположил, что Пригожин знает очень много тайн российских властей. В частности, как сообщают некоторые источники, владельцу ЧВК "Вагнера" известно об активах диктатора Владимира Путина.

Пригожина однозначно уберут. Он не нужен сейчас. Но продолжается момент передачи всех полномочий и информации, меняется конечный бенефициар. Когда все завершится, несмотря на все гарантии, которые давались Пригожину, думаю, его уберут,

– убежден он.

Генерал-майор СБУ в запасе подчеркнул, что сейчас Пригожин пытается залечь на дно. Однако сейчас даже ближайшее окружение недовольно действиями главаря зэков.

Ягун о ликвидации Пригожина: смотрите видео

Судьба ЧВК "Вагнера"

По всей России сняли вывески и надписи о вагнеровцах, однако пункты вербовки работают на территории страны-агрессорки. Для Кремля очень важна такая структура как ЧВК "Вагнера", которая воевала в Африке, Сирии.

Структура под видом ЧВК, которая никогда не была ЧВК, что признал сам Путин, очень нужна России. Они не могут от нее просто так избавиться, к ним уже обратились некоторые представители африканских стран. Могут сменить дирижера, но оркестр должен остаться. Какое будет название – не имеет значения,

– считает Ягун.

ФСБ получила приказ уничтожить Пригожина