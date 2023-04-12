ФСБ пытается активно вербовать украинских беженцев за границей, – полиция Эстонии

Российская служба безопасности систематически пытается активно вербовать беженцев из Украины за границей. В частности, случаи подобных действий уже зафиксировали в Эстонии.

В ежегоднике эстонской полиции безопасности (Капо) отметили, что с начала полномасштабного вторжения и до конца 2022-го за защитой обратились 45 тысяч украинских беженцев.

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Активная деятельность ФСБ против украинцев

Из разговоров с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. Обыскивают их имущество, пересматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие,

– говорится в ежегоднике.

В департамент полиции безопасности обращались как военные беженцы, так и эстоноземельцы. Именно это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала полномасштабной войны в Украине.

"При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и "специальной военной операции" (полномасштабной войне – 24 Канал), проводимой против Украины, а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или на камеру на форме пограничников", – следует из отчета КаПо.

Кстати, эстонская полиция считает, что в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной. Ведь в военное время потребность российского политического и военного руководства в информации выше обычного. Кроме того, на разведку выдвигаются повышенные ожидания.

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