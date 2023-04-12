У щорічнику естонської поліції безпеки (КаПо) зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2022-го за захистом звернулися 45 тисяч українських біженців.

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Активна діяльність ФСБ проти українців

З розмов з воєнними біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують погрози та насильство,

– йдеться у щорічнику.

До департаменту поліції безпеки зверталися як воєнні біженці, так і "естоноземці". Саме й допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку повномасштабної війни в Україні.

"При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії та спеціальної військової операції (повномасштабної війни – 24 Канал), що проводиться проти України, а також про імовірні переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито чи таємно, чи на камеру на формі прикордонників", – випливає зі звіту КаПо.

До речі, естонська поліція вважає, що у майбутньому така діяльність, ймовірно, стане більш інтенсивною. Адже у воєнний час потреба російського політичного та військового керівництва в інформації вища, ніж зазвичай. Окрім того, до розвідки висуваються підвищені очікування.

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