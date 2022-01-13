ФСБ сама вскрыла переброску военной техники России, но хотела это скрыть, – расследователи

Российские спецслужбы сами же разоблачили переброску военной техники России на Запад. Однако решили скрыть этот факт, засекретив передвижение поездов, которые ее перевозят.

Об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в своем твиттере.

Важно Оккупанты активно стягивают военную технику на Донбасс: ОБСЕ заметила танки

По его словам, к этому причастны сотрудники российского ФСБ.

Именно ФСБ засекретила поезда, перевозящие военную технику, но это дало некоторые плюсы нам. Теперь, если мы пробиваем вагон по его номеру через базу РЖД и видим лишь предварительный, "гражданский" рейс, мы понимаем: "Ага, мы попали в цель, значит этот поезд сейчас везет военную технику",

– подчеркнул он.

Он добавил, что военные пользуются обычными гражданскими вагонами и платформами. Значительная часть техники выступает за габариты платформ.

Военная техника России: смотрите видео

Оккупанты стягивали технику на Донбасс

В октябре – ноябре 2021 года международные наблюдатели фиксировали скопление техники оккупантов на Донбассе. К примеру:

17 ноября международные наблюдатели зафиксировали 30 танков и гаубицу оккупантов возле населенного пункта Покровка Донецкой области. Вся техника расположена за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

А ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбасса. Говорилось про танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки, которые оккупанты разместили в Луганской и Донецкой области.

В то же время по состоянию на начало января 2022 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост активности боевиков на Донбассе. Оккупанты вывели из мест хранения более 150 единиц техники на территории Луганщины и Донетчины.

Полный текст публикации Руслана Левиева:

ФСБ засекретило поезда, перевозившие военную технику, но это дало нам некоторые плюсы. Теперь, если мы пробиваем вагон по его номеру через базу РЖД и видим лишь предварительный, "гражданский" рейс, мы понимаем: "Ага, мы попали в точку, значит, этот поезд сейчас везет военную технику".