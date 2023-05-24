Оккупанты убеждают, что инженер передавал информацию о ПВО и количественном составе российских войск в городе с февраля по апрель 2023 года. Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о задержании инженера

Инцидент по задержанию работника оборонного комплекса в Ростове произошел 24 мая. Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором видно, как по улице подъезжает автомобиль, и двое мужчин валят инженера на землю.

Задержание российского инженера / Видео по российским каналам

Напомним, что недавно ФСБ задержала в Крыму группу россиян и украинцев, которые якобы планировали устроить теракт. В российских спецслужбах в этом обвинили ГУР, однако в несуразную постановку с якобы "задержанием" украинских разведчиков не поверили даже сами россияне.

Чем "отличилась" российская ФСБ весной