Окупанти переконують, що інженер передавав інформацію про ППО та кількісний склад російських військ у місті з лютого по квітень 2023 року. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про затримання інженера

Інцидент з затриманням працівника оборонного комплексу у Ростові стався 24 травня. Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно, як вулицею під'їжджає автомобіль, і двоє чоловіків валять інженера на землю.

Затримання російського інженера / Відео з російських каналів

Нагадаємо, що нещодавно ФСБ затримала в Криму групу росіян і українців, які начебто планували влаштувати теракт. У російських спецслужбах у цьому звинуватили ГУР, проте у недолугу постановку з буцімто "затриманням" українських розвідників не повірили навіть самі росіяни.

Чим "відзначилася" російська ФСБ навесні