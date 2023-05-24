Окупанти переконують, що інженер передавав інформацію про ППО та кількісний склад російських військ у місті з лютого по квітень 2023 року. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про затримання інженера
Інцидент з затриманням працівника оборонного комплексу у Ростові стався 24 травня. Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно, як вулицею під'їжджає автомобіль, і двоє чоловіків валять інженера на землю.
Затримання російського інженера / Відео з російських каналів
Нагадаємо, що нещодавно ФСБ затримала в Криму групу росіян і українців, які начебто планували влаштувати теракт. У російських спецслужбах у цьому звинуватили ГУР, проте у недолугу постановку з буцімто "затриманням" українських розвідників не повірили навіть самі росіяни.
Чим "відзначилася" російська ФСБ навесні
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що атака дроном на Кремль, у якій Росія звинуватила ЗСУ, може бути провокацією від ФСБ. Він переконаний, що у такому випадку це зроблено для того, щоб здійснити масований удар по Україні і виправдати його "відповіддю" на "українську диверсію".
- У квітні в Росії стався масштабний витік інформації про силовиків-окупантів, і ФСБ в пошуках "зрадників" навідалася з перевірками також і в московську поліцію. Під час обшуків слубжа безпеки вилучила чимало документації та комп'ютерної інформації.
- Та ФСБ займається не тільки перевірками своїх ж колег, але і вербуванням колишніх бойовиків ІДІЛ на війну з Україною. В обмін на зменшення терміну ув'язнення в них вимагають знову їхати воювати. Та почали таке вербування російські спецслужби не з початку повномасштабного вторгнення, а ще з 2019 року.