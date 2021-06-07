ФСБ заявила о разоблачении "агента украинских спецслужб": его на 25 лет выслали из России

Федеральная служба безопасности России заявила, что разоблачила "агента украинских спецслужб", который длительное время оказывал "консультативную помощь" Службе безопасности Украины. Вероятно, речь идет об эксперте по кибербезопасности Алексее Семеняке. Он уже покинул Россию и не сможет вернуться туда в течение 25 лет.

Издание со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что якобы "разведывательно-подрывную деятельность Семеняки длительное время координировали сотрудники украинской контрразведки".

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Россия говорит, что разоблачила агента украинских спецслужб

Пребывание иностранца на территории России сочли нежелательным, ему закрыли въезд в страну сроком на 25 лет. 3 июня украинец выехал из России,

– говорится в сообщении.

В то же время в ФСБ отметили, что своей деятельностью Семеняка "не успел нанести вред внешней безопасности" России.

Что вменяют Семеняку

ФСБ заявляет, что Семеняка сотрудничал со старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасимовым и заместителем начальника этого же отдела подполковником Игорем Черняком.

У него якобы изъяли гаджеты с сообщением от сотрудников СБУ. В них, считает Москва, говорилось о "причинении вреда России".

Также ФСБ заявляет, что Семеняка якобы признался в оказании украинской спецслужбе "разноплановой консультационной помощи".

Вероятно, речь идет об эксперте по кибербезопасности, который на протяжении десятилетий занимается информационной безопасностью и возглавляет офис одного из самых мощных в мире интернет-регистраторов RIPE NCC Алексее Семеняке. По крайней мере фото мужчины и кадры видео позволяют это предположить.

В СБУ 24 каналу заявили, что информация о задержании якобы агента украинских спецслужб – фейк.

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