ФСБ заявила о задержании россиян из "Правого сектора", готовивших теракт в оккупированном Крыму
23 февраля 2022 , 13:35Читати новину українською
Источник:Интерфакс
В ФСБ заявили, что в Крыму задержали 6 граждан России, которые якобы принадлежат к "Правому сектору". В то же время никаких доказательств или деталей "спецоперации" страна-агрессор не предоставила.
По данным СМИ страны-оккупантки, задержанные – граждане России. Они якобы планировали совершить теракт в православном храме, расположенном в поселке городского типа Аэрофлотский.
Заметьте "Сознательная провокация": украинские пограничники отреагировали на фейк ФСБ об "обстреле"
ФСБ сообщила, что во время обысков у одного из задержанных якобы обнаружили компоненты для создания взрывчатки. Кроме того, якобы нашли символику "Правого сектора".Заметьте! Страна-оккупант регулярно распространяет фейки об Украине. В частности, о "Правом секторе". По данным специалистов, Россия тратит от 3 до 5 миллиардов долларов на пророссийскую пропаганду.
Россия пыталась дискредитировать СБУ
- В декабре 2021 года Россия заявила, что якобы задержала участников "украинской неонацистской группировки".
- Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил: страна-оккупант пыталась дискредитировать СБУ.
- По данным СБУ, такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Это – часть гибридной войны.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!