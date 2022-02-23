ФСБ заявила о задержании россиян из "Правого сектора", готовивших теракт в оккупированном Крыму

23 февраля 2022 , 13:35
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Источник:

Интерфакс

В ФСБ заявили, что в Крыму задержали 6 граждан России, которые якобы принадлежат к "Правому сектору". В то же время никаких доказательств или деталей "спецоперации" страна-агрессор не предоставила.

По данным СМИ страны-оккупантки, задержанные – граждане России. Они якобы планировали совершить теракт в православном храме, расположенном в поселке городского типа Аэрофлотский.

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ФСБ сообщила, что во время обысков у одного из задержанных якобы обнаружили компоненты для создания взрывчатки. Кроме того, якобы нашли символику "Правого сектора".

Заметьте! Страна-оккупант регулярно распространяет фейки об Украине. В частности, о "Правом секторе". По данным специалистов, Россия тратит от 3 до 5 миллиардов долларов на пророссийскую пропаганду.

Россия пыталась дискредитировать СБУ

  • В декабре 2021 года Россия заявила, что якобы задержала участников "украинской неонацистской группировки".
  • Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил: страна-оккупант пыталась дискредитировать СБУ.
  • По данным СБУ, такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Это – часть гибридной войны.
Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Автор: Мар'яна Бекало