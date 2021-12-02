В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт

В Федеральной службе безопасности России заявили, что задержала агента военной разведки Украины. Мол, якобы он приехал в государство-агрессор, чтобы совершить теракт.

Якобы задержали нескольких разведчиков. Убеждают, будто двое собирали информацию о стратегическом объекте, а третий готовил теракт.

В ФСБ утверждают, мол, задержали агентов Службы безопасности Украины – Коваля Зиновия Зиновьевич и его сына Коваля Игоря. Пишут, будто они прибыли в России для сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.

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