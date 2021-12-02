В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт
2 декабря 2021 , 09:09Читати новину українською
Источник:ТАСС
В Федеральной службе безопасности России заявили, что задержала агента военной разведки Украины. Мол, якобы он приехал в государство-агрессор, чтобы совершить теракт.
Якобы задержали нескольких разведчиков. Убеждают, будто двое собирали информацию о стратегическом объекте, а третий готовил теракт.
В ФСБ утверждают, мол, задержали агентов Службы безопасности Украины – Коваля Зиновия Зиновьевич и его сына Коваля Игоря. Пишут, будто они прибыли в России для сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.
Новость дополняется...