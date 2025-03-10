ФСБ начала массово запрещать украинцам въезд в Россию на 50 лет, – СМИ

Гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, массово запрещают въезд. По словам самих украинцев, эта ситуация носит системный характер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание The Moscow Times.

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В "Шереметьево" украинцы массово получают отказы

Украинцы, которые пытаются попасть в Россию, сталкиваются не только с допросами и обысками на таможне, но и с получением массовых запретов на въезд сроком от 20 до 50 лет.

Об этой тенденции рассказывают участники чата "Отказники Шереметьево", в котором уже более 7300 человек.

Интересно, что о самом запрете отказники узнают не сразу и соответствующих отметок в паспорте им не ставят. Только через несколько месяцев сведения о запрете можно получить из баз данных белорусского МВД или через запрос ФСБ.

Отмечается, что базы данных МВД Беларуси синхронизируются с базами ФСБ, из-за чего запрет на въезд фактически распространяется и на Беларусь.

Справка. Согласно решению правительства страны-агрессора, украинцы могут пересекать российскую границу только через аэропорт "Шереметьево" и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" на границе с Латвией в Псковской области.

Визовый эксперт подтвердил журналистам проблемы на границе у украинцев. По его словам, сроки получаемых ими запретов на въезд составляют от 20 лет, но гораздо чаще встречается 50-летний запрет.