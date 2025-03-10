Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання The Moscow Times.

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У "Шереметьєво" українці масово отримують відмови

Українці, які намагаються потрапити до Росії, стикаються не лише з допитами та обшуками на митниці, а й з отриманням масових заборон на в'їзд терміном від 20 до 50 років.

Про цю тенденцію розповідають учасники чату "Відмовники Шереметьєво", у якому вже понад 7300 осіб.

Цікаво, що про саму заборону відмовники дізнаються не одразу і відповідних відміток у паспорті їм не ставлять. Лише за кілька місяців відомості про заборону можна отримати з баз даних білоруського МВС або через запит ФСБ.

Зазначається, що бази даних МВС Білорусі синхронізуються з базами ФСБ, через що заборона на в'їзд фактично поширюється й на Білорусь.

Довідка. Згідно з рішенням уряду країни-агресорки, українці можуть перетинати російський кордон тільки через аеропорт "Шереметьєво" і автомобільний пункт пропуску "Лудонка" на кордоні з Латвією в Псковській області.

Візовий експерт підтвердив журналістам проблеми на кордоні в українців. За його словами, терміни отримуваних ними заборон на в'їзд становлять від 20 років, але набагато частіше зустрічається 50-річна заборона.