На Луганщине сошли с ума ФСБшники: проводят массовые рейды и задерживают даже коллаборантов

Работники ФСБ, отправленные для противодействия проукраинским гражданам на временно оккупированной территории Луганщины, серьезно активизировались. При этом страдают от их преступной деятельности зачастую отнюдь не патриоты Украины.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, активизация деятельности путинских коллег связана вовсе не с введением каких-то новых протоколов безопасности, а исключительно с необходимостью представить "правильные" отчеты. Именно поэтому ФСБшники массово открывают уголовные производства, обвиняя местных жителей в "сотрудничестве с СБУ".

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Интересно, что большинство рейдов и задержаний российские террористы проводили не в недавно захваченных оккупантами городах, а на территории, которую Россия контролирует уже более 9 лет.

Задержали 79-летнюю сепаратистку

Судя по всему, ФСБшникам поступил приказ продемонстрировать начальству свою эффективность в противодействии "украинским диверсантам".

Вероятно, таким образом руководители российской спецслужбы постараются реабилитироваться перед высшим военно-политическим руководством за дырявость собственных границ.

Чтобы Путин и его окружение не свирепствовали и не наказали генералов ФСБ, те отдали приказ подчиненным имитировать бурную деятельность как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях.

Впрочем, в Донецкой области значительной активизации военных преступников из этой службы пока нет, а вот в Луганской области захватчики решили выполнять указание руководства "с учетом определенных обстоятельств".

Чтобы не ездить в прифронтовые зоны, ФСБшники проводят рейды буквально на местах своей дислокации.

Разумеется, при этом никто из них не возился с поиском лиц, которые на самом деле не поддерживают Россию в этой войне – под раздачу попали буквально все, кто случайно попал в поле зрения российских спецслужбистов.

Например, в Алчевске захватчики задержали официантку одного из местных ресторанов, которая якобы плохо обслужила работников местного МГБ во время их обеда. Ни в чем не повинная женщина была обвинена в попытке сбора секретной информации о местоположении ячейки ФСБ, которая и без того всем известна.

В Кадиевке (бывший Стаханов) захватчики и вообще сошли с ума и провели рейд со случайным выбором целей. Вражеские спецслужбы вместе со штурмовыми группами просто заходили в ближайшие многоэтажки, выбивали двери квартир и задерживали всех, кто оказывался внутри. Конечно, при этом во время обысков ордынцы Лубянки "находили" оружие, националистическую литературу, портреты Бандеры и все другие вещи, которые ФСБшные подонки обычно подбрасывают в качестве вещественных доказательств работы на Украину.

Именно таким образом оккупанты задержали 79-летнюю местную жительницу, которая в 2014-м ходила на "референдум" и вообще всячески поддерживала российскую агрессию. Теперь женщину могут безжалостно заключить в тюрьму на несколько лет, хотя она вообще не представляла собой никакой угрозы захватчикам и их режиму.

Всего с 5 по 7 марта в маленьких тыловых городах Луганской области ФСБшники "упаковали" более 60 человек. 59 из них при этом оказались фанатами "ЛНР", а того единственного украинского патриота, обвиненного в "сотрудничестве с СБУ", задержали просто случайно, потому что штурмовикам на мужчину донесла его соседка.

Пытают и заставляют во всем признаваться

Сколько будут продолжаться откровенно карательные рейды ФСБ по Луганщине, пока не понятно. Однако ясно лишь то, что большинство задержанных по вымышленным обвинениям домой вряд ли вернутся. При этом точно известно, что всех местных жителей террористы удерживают на подвалах в бесчеловечных условиях, подвергают пыткам и заставляют признаться в преступлениях, которые никто из них не совершал.

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Впрочем, определенное количество человек российские спецслужбы все же отпустят. Тех, кто согласится выкупить свою жизнь. Стоимость такой услуги стартует от 5 тысяч долларов, но захватчики ставят одно условие. Эту сумму пострадавшие должны получать не из тех средств, которые они хранили дома. Потому что, разумеется, во время всех обысков ФСБшники забирают себе все ценное имущество потерпевших, а, как говорят сами захватчики, "национализированное не считается".

Так что в ближайшее время в российском информационном пространстве могут раздаваться громкие заявления о "разоблачении сети диверсантов" или что-то подобное. При этом оккупанты будут демонстрировать видео с свидетельствами жителей оккупированной Луганщины, которые, разумеется, будут рассказывать все, что им скажут палачи.

Более того, скорее всего, подобные рейды ФСБшники будут проводить и в Крыму и в Донецкой области до тех пор, пока преступники не наберут нужное им для выполнения плана количество задержанных.