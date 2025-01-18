"Не дал взятку": японский волонтер, который бесплатно кормит харьковчан, может покинуть Украину

Известный 76-летний японский волонтер Фуминори Цучико с начала полномасштабного вторжения приехал в Харьков и начал кормить всех бесплатными обедами. Сейчас мужчина столкнулся с серьезными проблемами, из-за которых может покинуть Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение и видеообращение Фуминори Цучико.

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Японский волонтер может покинуть Украину

Волонтер из Японии Фуминори Цучико с начала полномасштабного вторжения кормит сотни харьковчан совершенно бесплатно. Однако он может потерять возможность законного пребывания на территории Украины.

Фуминори Цучико сообщил, что его не принимают в Государственной миграционной службе в Харькове. Поэтому волонтер не может получить вид на жительство. Мужчина также предположил, что, возможно, чиновники хотят получить взятку, которой волонтер не дает.

Я много раз обращался в миграционную службу в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил, или это из-за того, что я не даю взяток, сотрудник просто улыбнулся. На следующей неделе я планирую пойти и попробовать заплатить около 1000 долларов. Возможно, они действительно возьмут. Это страна, где возможно все. Три года я занималась волонтерской деятельностью в Харькове, и вот результат,

– написал Фуминори Цучико.

Волонтер добавил, что в своей стране его ждет семья, однако он продолжает помогать украинцам. Впрочем, если не удастся решить ситуацию с видом на жительство до конца следующей недели, то ему придется уехать из Украины.

Фуминори Цучико добавил, что даже обращался в Офис Президента, чтобы ему помогли получить вид на жительство в Украине.

Справка. Граждане других государств могут находиться в Украине на основе временного вида на жительство, который выдается на 1 год. Если гражданин другого государства в течение 2 лет не выезжает из Украины, то он может получить постоянный вид на жительство.

Фуминори Цучико – родом из Токио. В Японии мужчина имел собственную компанию, а в 60 лет вышел на пенсию. На пенсии Фуминори начал исследовать тему нацизма. Так японец оказался в Польше, а после – приехал как турист в Украину. Мужчина хотел посетить Бабий Яр – место массового убийства нацистами гражданских лиц и военнопленных.

24 февраля 2022 года японец был на вокзале в Варшаве и принял решение вернуться в Украину, чтобы помогать пострадавшим в войне. На 3 месяц полномасштабной войны Фуминори Цучико попал в Харьков. Он 9 месяцев жил в метро и кормил харьковчан обедами. Также волонтер покупал продукты и раздавал их тем, кто в этом нуждался. В Японии у волонтера осталось 2 дочери. Свой дом в Токио мужчина продал и возвращаться не планировал.

В апреле 2023 года Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе FuMi Caffe. Заведение открыли в Салтовке – районе, который больше всего пострадал во время войны. До сих пор волонтер готовит ежедневно около 600 обедов, которые бесплатно раздают харьковчанам.

В мае 2023 года Фуминори Цучико получил почетную грамоту от Харьковской ОВА, а в августе того же года президент Украины Владимир Зеленский отметил его наградой "Национальная легенда Украины".

В декабре 2023 года волонтер рассказал о неприятном инциденте. Так, в ТРЦ "Никольский" мужчина собирал деньги для украинцев, пострадавших в войне. Однако представитель ТРЦ вызвал полицию и мужчине запретили собирать деньги. На неприятный инцидент отреагировал непосредственно мэр города Игорь Терехов, который заявил, что никто не будет мешать волонтеру.

Интересно, что руководство ТРЦ отвергло все обвинения. По словам представителей ТРЦ, они предоставили Цучико место для работы и финансовую поддержку его проекту. Несмотря на это, волонтер вернулся к переходу, где ранее собирал пожертвования, что вызвало удивление у руководства. В то же время торговый центр отмечает, что переход является их собственностью: они регулярно борются с незаконной торговлей, но волонтеру всегда было разрешено находиться там.