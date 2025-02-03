Известный японский волонтер Фуминори Цучико смог получить разрешение находиться в Украине

Японскому волонтеру Фуминори Цучико, который ежедневно бесплатно кормит харьковчан, продлили срок пребывания в Украине до 21 апреля 2025 года. Мужчина рисковал быть вынужденным покинуть Украину из-за трудностей с получением приема в Государственной миграционной службе.

Он отметил, что у него еще остаются проблемы с заблокированными банковскими счетами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фуминори Цучико в Facebook.

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Что известно о Фуминори Цучико

Фуминори отметил, что несмотря на продление разрешения на пребывание, у него остаются проблемы с заблокированными банковскими счетами, поскольку штамп в паспорте не позволяет подать декларацию или получить банковскую карточку. Для решения этих вопросов ему необходим вид на жительство.

Цучико указал, что для оформления документов он должен обратиться в Посольство Украины в Варшаве (Польша), а по возвращении в Харьков – подать заявление в Государственную миграционную службу.

Фуминори родился в Токио и был руководителем компании. На пенсии, в возрасте 60 лет, он решил исследовать тему нацизма, что привело его в Польшу, а затем, в январе 2022 года, он приехал в Украину как турист, чтобы посетить Бабий Яр. После начала войны, находясь в Варшаве, он увидел много беженцев и решил вернуться в Украину.

В 2023 году он открыл бесплатное кафе в Харькове, где готовят горячие обеды и пекут пирожки.

В январе 2025 года стало известно, что Цучико рискует покинуть Украину из-за того, что он не мог попасть на прием в территориальный орган Государственной миграционной службы в Харькове и получить вид на жительство.