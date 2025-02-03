Він зазначив, що у нього ще залишаються проблеми з заблокованими банківськими рахунками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фумінорі Цучіко у Facebook.

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Що відомо про Фумінорі Цучіко

Фумінорі зазначив, що попри продовження дозволу на перебування, у нього залишаються проблеми з заблокованими банківськими рахунками, оскільки штамп у паспорті не дозволяє подати декларацію чи отримати банківську картку. Для вирішення цих питань йому необхідна посвідка на проживання.

Цучіко вказав, що для оформлення документів він має звернутися до Посольства України у Варшаві (Польща), а після повернення в Харків – подати заяву до Державної міграційної служби.

Фумінорі народився в Токіо та був керівником компанії. На пенсії, у віці 60 років, він вирішив дослідити тему нацизму, що привело його до Польщі, а потім, у січні 2022 року, він приїхав до України як турист, щоб відвідати Бабин Яр. Після початку війни, перебуваючи у Варшаві, він побачив багато біженців і вирішив повернутися в Україну.

У 2023 році він відкрив безкоштовне кафе в Харкові, де готують гарячі обіди та печуть пиріжки.

У січні 2025 року стало відомо, що Цучіко ризикує покинути Україну через те, що він не міг потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові і отримати посвідку на проживання.