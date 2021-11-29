Функциональнее "Ми-14": ВМС Украины получили партию обновленных вертолетов

Бригада Военно-морских сил получила новую партию вертолетов "Ми-8". Они оснащены модернизированными двигателями, системой глобального позиционирования и радиосвязи и виброгашениям.

Боевые вертолеты могут выполнять разные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию. В то же время кабины оснащены для работы летчиков в приборах ночного видения.

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Вертолеты также способны выполнять задачи по огневой поддержке:

бомбометание;

пуск неуправляемых ракет;

минирование с воздуха.

Почему возросла потребность в вертолетах

По словам командира вертолета капитана Виктора Кубринского, потребность в модернизированных "Ми-8" возросла, из-за увеличения морской пехоты.

Он подчеркнул, что с начала российской агрессии использовали модели "Ми-14". Основной задачей боевых машин был поиск и слежение за подводными лодками, однако теперь их количество возросло.

Вертолеты модели "Ми-8" – многофункциональны. Например, десантирование личного состава выполняют с помощью каната, парашютным или штурмовым способом. В то же время вертолет может быстро эвакуировать личный состав с помощью подвесной системы.

Модернизированные вертолеты значительно функциональнее "Ми-14" / Фото пресс-службы ВМС ВСУ



Увеличение численности морской пехоты обуславливает потребность в технике / Фото пресс-службы ВМС ВСУ

Оружие для ВС Украины: последние новости

Канада рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине. Причиной является то, что Россия стягивает свои войска к украинской границе.

В США заявили, что хотят увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Эти деньги для Вооруженных сил будут пытаться внести в бюджет США на 2022 год.

В МИД сообщили, что Киев работает с рядом стран в военно-технической сфере. Речь идет о поставках оружия и оборудования, однако подробности в ведомстве не разглашают.

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Украинские ВМС получили на вооружение обновленные образцы воздушной техники

Недавно бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8". В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, систему глобального позиционирования и радиосвязи и систему виброгашения. Кабины подготовлены для работы летчиков в приборах ночного видения.

Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал применения и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозку грузов, санитарную эвакуацию. Также вертолеты выполняют задачи по огневой поддержке: бомбометание, пуск неуправляемых ракет и минирование с воздуха.

"Потребность в подобных машинах выросла из-за увеличения в составе украинских ВМС численности морской пехоты. Если после начала вооруженной агрессии России мы в основном обходились моделями "Ми-14", основной задачей которых были поиск и слежение за подводными лодками, то теперь задач стало больше", – сообщил один из командиров винтокрылой машины капитан Виктор Кубринский.

Вертолеты этой модели отличаются прежде всего своей многофункциональностью. Только десантирование личного состава можно выполнять с помощью каната или парашютным или штурмовым способом. Так же машина способна быстро эвакуировать личный состав с помощью подвесной системы. Следует отметить, что морская авиационная бригада национального флота периодически пополняется не только техникой, но и выпускниками соответствующего учебного заведения Воздушных сил ВС Украины.