Любой будущий глава уже не будет иметь доверия от бизнеса, – Фурса о БЭБ и Данилюке
Источник:24 канал
Сейчас проходит заседание конкурсной комиссии на главу Бюро экономической безопасности. Фаворитами являются три человека, в том числе и действующий глава Госфискальной службы Вадим Мельник. Выброшенный из конкурса Александр Данилюк утверждает, что Офис Президента протягивает Мельника через конкурс.
БЭБ – это очень важная реформа. Доверие должно быть абсолютным для того, чтобы изменения удались. Об этом в эфире 24 канала сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Ситуация с Данилюком дискредитировала конкурс
По его словам, ситуация, которая произошла с Данилюком, дискредитировала конкурс на начальном этапе.
Любой будущий глава уже не будет иметь доверия от бизнеса и общества. Это очень обидно,
– отметил Фурса.
Отменят ли конкурс, как заметил эксперт, зависит от политической воли. "Если мы подозреваем, что политическая воля Офиса Президента в том, чтобы привлечь определенного кандидата, то политической воли отменить этот конкурс не будет", – сказал он.
БЭБ вряд ли заработает
Если ускориться – главу БЭБ до 25 сентября можно выбрать. Но само Бюро экономической безопасности вряд ли заработает.
"Потому что одно – набрать руководство, другое – построить структуру, наполнить штатное расписание, понять, как и что работает и тому подобное. Это тяжелый процесс, так просто не делают", – отметил инвестиционный банкир.
Фурса прокомментировал ситуацию с Данилюком: смотрите видео
Конкурс на руководителя БЭБ: что известно
- Комиссия по отбору руководителя Бюро экономической безопасности проводила сегодня, 13 августа, собеседования. На предыдущем этапе конкурса, к которому допустили 48 кандидатов, отсеяли всех, кроме 12 человек.
- В частности отсеяли из-за формального отсутствия диплома бывшего министра финансов Александра Данилюка. Из-за этого Данилюк даже подрался с Тимофеем Миловановым – главой конкурсной комиссии.
- Первый обвинял последнего в фальсификации конкурса и подыгрывании Офису Президента, который якобы хочет привлечь на должность главы Бюро действительного главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника.
- Данилюк обратился в суд с требованием отменить конкурс, а также – пожаловался в Нацагентство по предотвращению коррупции относительно наличия конфликта интересов у главы конкурсной комиссии Милованова.