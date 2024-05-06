Что на самом деле означает футболка с надписью "ухилянт"

Я многое могу понять. Я бываю толерантен до абсурда. Но иногда даже либерал во мне вешает табличку "переучет".

"Гордая" надпись

Я могу понять, когда мужчины избегают мобилизации. Когда страх смерти доминирует. Когда даже не желание потерять свою свободу, свою жизнь, свою карьеру становится ведущим в принятии решений. Человек существо эгоистичное и это естественно. Я буду последним, кто будет обвинять в чем-то таких людей во время или после войны.

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Я могу понять, когда человек предпочитает быть не в Украине во время войны. Потому что жизнь коротка и ты просто ставишь свою жизнь, свою судьбу, на первое место. Это опять же – естественно и я могу это принять. Я не хочу, чтобы общество разделяла ненависть, и люди в Украине ненавидели людей за границей.

Это все страх. И это страх естественный. И так же есть естественный стыд за свой страх и поступки, которые он заставляет тебя делать и которые могут быть не очень моральными.

Я могу понять, когда человек тихо боится, избегая лишний раз выходить на улицу или не предпочитает ездить через блокпосты. Когда делает это тихо. Когда отвечает только за себя.

Но есть вещи, которые я не могу ни понять, ни принять. Даже когда ты сам боишься мобилизации, ты все равно должен знать, что мобилизация критически важна для обороны страны. Для выживания. Этому нет альтернативы. И что прошло то время, когда ты можешь просто на стадионе скандировать "ВСУ", оставаясь в роли благодарного болельщика. Потому что ВСУ состоит из людей. Каждый из мужчин может однажды стать игроком на поле, а не болельщиком.

Когда человек надевает футболку с "гордой" надписью "ухилянт", то что он хочет этим что сказать? Что он гордится этим? Или что он рад распространять российскую пропаганду? А не секрет, что основной удар россиян на информационном фронте идет на срыв мобилизации. Это самый тонкий момент сейчас.



В Украине продают футболки с надписью "ухилянт" / Скриншот автора

Или это психологическая защита, когда ты устал бояться и презирать себя и в ответ ты демонстративно надеваешь такую футболку, начиная гордиться тем, за что тебе было стыдно? Помогая тем самым врагу распространять уныние и срывать мобилизацию? Если ты сам боишься, то стоит ли тогда показать всем, что ты гордишься? Но когда ты боишься и прячешься, ты по крайней мере отвечаешь только за себя. За свой тихий страх. А когда надеваешь такую футболку, то ты выходишь на бой на стороне врага. Ты становишься солдатом российских войск.

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Это переходит любую грань

Сначала вы скрываете свой страх разговорами, что это не справедливо. Потому что же дети Зеленского не воюют. Рассказываете о плохом государстве. О бюджетниках, которые заслуживают быть мобилизованы вместо вас. Говорите много других вещей вместо того, чтобы просто признаться в своем страхе. В нежелании потерять свободу. В тех вещах, которые вполне естественны, но почему-то никто не решается говорить о них в голос. А потом переходите на другой уровень и начинаете носить футболку с надписью "ухилянт". Ну так, тогда же ты не малодушный человек, а уже гордый борец с несправедливостью.

Или "полезный идиот", как называют таких в Москве. Сколько таких полезных идиотов Москва уже организовала? Кому легче служить России, чем признаться в своих слабостях?

А что думает бизнес, который делает и продает такие футболки? Что есть общественный запрос негодяев и надо его удовлетворить? Что деньги не пахнут? Что это "прикольно"? Особенно в тот момент, когда люди умирают за тебя, сохраняя жизнь и давая время?

Так когда пришел тот день, когда распространять российскую пропаганду стало добродетелью? Когда пришел тот день, когда стало можно гордиться тем, что ты боишься? Когда стало приемлемым помогать врагу?

Это все риторические вопросы, конечно. Но что-то точно пошло не так, если это стало нормой.

И да, я действительно теперь хочу, чтобы людей с такими футболками первыми затаскивали в бусы. Без вариантов.

И да, я хочу, чтобы к тому бизнесу, что позволил себе производить такие футболки, пришла СБУ. Та самая СБУ, которая привыкла кошмарить бизнес и прикрыла его навсегда. А все причастные к нему отправились осваивать новую армейскую профессию.

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Это не либерально. Но такие вещи переходят любую грань. Это работа на стороне врага во время войны. Люди, которые носят такие футболки, или люди, что их изготавливают и продают, ничем не отличаются от наводчиков, сдающих позиции россиянам.

Общество, конечно, устало от войны. Теперь по-настоящему. Не так, как в 2016 – 2019 годах, когда видело ту войну только в новостях. Но обществу надо понять, что депрессия из-за отсутствия понимания когда это закончится, депрессия от слишком больших ожиданий, которые не сбылись – не худшее, что может произойти. Вариант ситуации во время войны, в котором мы сейчас живем, выглядит как чудо. Надо прекратить жалеть себя, осознав, наконец, что это марафон и от выносливости зависит очень много. Да, ничего приятного в том марафоне нет. Но разве мы имели выбор? Разве мы сейчас имеем выбор?

Да, можно быть "ухилянтом". Естественно бояться. Но нельзя этим гордиться. И нельзя толерировать тех, кто этим пытается кичиться.