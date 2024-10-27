Я схожу с ума, – глава Бундесбанка разозлился от призывов России к международному сотрудничеству

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель высказался о призывах России к международному сотрудничеству в G20. Он назвал эти слова "насмешкой".

Об этом пишет Bloomberg. Нагель осудил Россию за вторжение в Украину и отметил, что все экономические проблемы в Германии связаны с войной, которую ведет Москва.

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Как глава Бундесбанка ответил России на призывы к сотрудничеству

Глава Бундесбанка подчеркнул, что партнеры в "Большой двадцатке" не должны забывать, с чего начались экономические проблемы в мире. Он отметил, что спад в экономике Германии начался весной 2022 года, а что произошло в то время, по словам Нагеля, все прекрасно понимают.

Я схожу с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G20, и он говорит мне, насколько важно иметь международное сотрудничество. Это действительно неприемлемо,

– сказал Нагель.

Он также отметил, что сейчас тем важнее, что Германия решает проблемы, которые сдерживают ее экономику.

"Мы знаем, что у нас есть структурные проблемы в Европе, теперь мы должны найти разумные способы – и они есть – как преодолеть эти структурные проблемы. У нас есть все возможности и обязательства, чтобы выйти на путь роста, которого мы достигли за последние 25 лет", – добавил он.

К слову, в издании отметили, что ранее Нагель неоднократно выступал против роста экстремистских партий в Германии и предупреждал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет иметь пагубное влияние на экономику Европы.

Интересно, что правительство Германии снизило прогноз роста ВВП, ожидая сокращения экономики на 0,2%. В то же время в следующем году в немецком Минэкономики ожидают постепенное восстановление ВВП, с прогнозируемым ростом на 1,1%.