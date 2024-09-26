ЕС и более 30 стран приняли декларацию о поддержке восстановления Украины

В Соединенных Штатах состоялась встреча в формате G7 с участием нашего государства. Во время нее удалось принять Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента. Соответствующее решение приняли сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке.

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ЕС и более 30 стран приняли решение о восстановлении Украины

Во время принятия Совместной декларации выступили Владимир Зеленский, Джо Байден, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, а также премьеры Великобритании и Канады – Кир Стармер и Джастин Трюдо.

Президент США отметил, что, что эту декларацию обнародуют, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины сейчас и в будущем.

"Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий для ускорения поддержки украинских военных", – заявил американский лидер.

По его словам, страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. В частности, на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что это совместное обязательство предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров. Президент акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутимой уже в этом году.

Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь – мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми – вместе с Украиной – получат пользу от масштабного восстановления,

– отметил он.

Среди главных пунктов документа – всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС, координация поддержки через Украинскую платформу доноров, предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Заметим, что в документе, в частности, также указаны обязательства Украины по внедрению ряда реформ, а именно: экономической, судебной, антикоррупционной, корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями, правоохранительной системы.