Про це повідомили в Офісі президента. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 26 вересня, у Нью-Йорку.

Дивіться також Байден наказав виділити Україні 375 мільйонів доларів "на предмети оборонного призначення"

ЄС і понад 30 країн ухвалили рішення щодо відновлення України

Під час ухвалення Спільної декларації виступили Володимир Зеленський, Джо Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, а також прем'єри Великої Британії та Канади – Кір Стармер та Джастін Трюдо.

Президент США наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових", – заявив американський лідер.

За його словами, країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. Зокрема, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов’язання передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів. Президент акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

Це свідчить про наш спільний погляд на життя – ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими – разом з Україною – отримають користь від масштабної відбудови,

– зауважив він.

Серед головних пунктів документа – всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів.

Зауважимо, що у документі, зокрема, також вказані зобов'язання України щодо впровадження низки реформ, а саме: економічної, судової, антикорупційної, корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями, правоохоронної системи.