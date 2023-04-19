Время пошло: Запад начал охоту на "священную корову" россиян

Страны G7 объявили охоту на "священную корову" россиян. Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики. Это очень важная новость, ее следует не пропустить в информационном шуме.

Запад пошел на длительное противостояние России

Вы же заметили, что ни одна страна до этого года не вводила против российской атомки санкции, несмотря на открытый ядерный терроризм на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях?

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Когда в прошлом году мы обсуждали введение санкций против нефти и нефтепродуктов, это было тяжело. Когда начинали разговор об атомной энергетике, европейцы отказывались даже обсуждать в общих чертах – это была "священная корова" для многих.

Что изменилось? Я думаю, что страны "Большой семерки" приняли для себя решения, что будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить через год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере – годы и годы.

Что это значит для нас? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны. Атомная энергетика имеет будущее – она климатически нейтральна и помогает бороться и с выбросами углерода и с зависимостью от российского газа. Поставка топлива, строительство и обслуживание реакторов будут преуспевающим бизнесом в ближайшие несколько десятилетий.

У нас есть специалисты, которые могут заменить россиян. Есть уникальный опыт перехода из российского топлива на американское. Есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива. Есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время. Самое время превратить все громкие заявления против "Росатома" в очень конкретные шаги, которые в перспективе принесут очень конкретную пользу.

Россияне не смогут удержаться на рынке

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Владимира Путина, который наращивал присутствие "Росатома" в поставке обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов.

Долгое время мир пытался перенести опасное производство как можно дальше от своих граждан и Кремль с готовностью забирал подряды и контракты – их вопрос безопасности никогда не обходил.

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Российские поставки обеспечивают 20% необходимого обогащенного урана в США, Швеция получает 57%, Южная Корея – 31%. США на каком-то этапе даже способствовали этому процессу благодаря программе "Мегатонны в мегаватты", по которой Россия перерабатывала ядерное оружие в топливо для американских атомных станций.

Так же многие россияне строят реакторы по всему миру. Строят быстро – у них давние традиции не учитывать детали безопасности. Реакторы системы ВВЭР работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии. 13 реакторов в процессе строительства – от Венгрии до Бангладеша, от Индии до Турции. Они годами предлагали скидки и собственно финансирование строительства, получая контроль: обслуживать их реакторы может только "Росатом" – у него есть и специалисты, и запасные части.

Вытеснить их с этого рынка скоро не получится. Но если охота началась – удержаться на рынке россиянам не получится тоже. Найдем ли мы на нем свое место – зависит от скорости реакции чиновников и "Энергоатома". Время пошло.