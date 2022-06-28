Лидеры G7 осудили мерзкую атаку на украинский ТЦ, Совбез ООН соберется на отдельное заседание

Российские оккупанты 27 июня совершили очередной террористический акт в Украине – запустили ракету в наполненный людьми ТЦ в Кременчуге. Лидеры "Большой семерки" отреагировали на эту ужасную трагедию.

Обстрел произошел около обеда. Россияне запустили 2 ракеты. Одна попала собственно в торговый центр, а другая – на территорию местного стадиона.

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Лидеры G7 отреагировали на ужасный вражеский обстрел ТЦ в Кременчуге

Ужасный обстрел россиянами торгового центра "Амстор" в Кременчуге потряс не только украинцев, но и лидеров "Большой семерки". В частности, президент США Джозеф Байден отметил, что очередное нападение кафиров на мирных жителей было жестоким. Соединенные Штаты солидарны с украинцами.

Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины,

– подчеркнул Байден.

Также на трагедию отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он опубликовал сообщение на украинском языке .

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости", – отметил Макрон.

Также президент Франции обнародовал аналогичные сообщения на русском и английском языках с примечанием, что россияне должны увидеть правду.

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Кроме того, на официальной странице в твиттере саммита G7 в Германии опубликовали совместное заявление лидеров "Большой семерки".

"Мы глубоко осуждаем отвратительное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – говорится в заявлении лидеров G7.

Там отметили, что неизбирательные нападения на невинных мирных жителей – военное преступление. Так что президента России Владимира Путина и всех виновных привлекут к ответственности.

"Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны выбора, которая длится уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку столько, сколько потребуется", - добавили лидеры "Большой семерки".

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Совбез ООН соберется на отдельное заседание по российским обстрелам

На ракетный удар по ТЦ в Кременчуге также отреагировали в постоянном представительстве Норвегии при ООН , являющейся членом Совбеза. Там заметили, что нападение России на торговый центр ужасно.

Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру,

– отметила министерша иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

По информации Укринформ , Совет Безопасности ООН соберется на заседание 28 июня, чтобы обсудить обстрелы гражданских украинцев российскими войсками. Он начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени, то есть в 22:00 по Киеву. Ожидается, что Украина также примет участие в заседании.

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Коротко о ракетной вражеской атаке по Кременчугу

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ужасающей ракетной атаки кафиров по Кременчугу. Глава государства отметил, что в тот момент в торговом центре находилась ориентировочно тысяча гражданских.

Ракетный удар нанес масштабный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. К ее ликвидации привлекли 115 спасателей , 18 единиц техники и один пожарный поезд.

В командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали, что захватчики ударили по Кременчугу сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 . Их выпустили из бомбардировщиков Ту-22 М3 в Курской области.

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