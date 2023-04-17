G7 будут реагировать эффективнее на обход санкций и теневые поставки оружия России

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" сделали совместное заявление, предусматривающее усиление контроля для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также поставки оружия России.

Об этом говорится в заявлении G7 по итогам встречи в Японии. Министры иностранных дел более полутора часов обсуждали войну на Украине.

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Как следствие, сошлись на необходимости продолжать жесткие санкции против России и поддержку Украины, а также укреплять сотрудничество со странами "Глобального Юга".

В частности, главы финансовых блоков правительств стран G7 приветствовали одобрение Международным валютным фондом программы для Украины на 15,6 млрд долларов.

G7 непоколебимы в поддержке Украины

Министры иностранных дел G7 подтвердили, что они по прежнему привержены усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины. Они подчеркнули, что Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и технику из Украины.

Главные финансисты G7 также отметили, что их государства готовы и дальше прилагать усилия для поддержки стран с низким и средним уровнем дохода, которые непропорционально пострадали от вторжения России в Украину и других глобальных проблем.

Также министры подтвердили неприемлемость безответственной ядерной риторики России.

G7 должен доказать Путину, что он не достигнет своих целей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая участвует во встрече глав МИД "Большой семерки", отметила, что "при поддержке G-7 Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления".

Речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости.

– сказала дипломат.

Япония взяла на себя эстафету председательства в G7 от Германии.